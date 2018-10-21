Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4679 от 22.10.2018 под заголовком: IKEA просит собрать детей

«Детский мир» откроет магазины в новом формате по просьбе IKEA

В крупных торговых центрах в магазинах акцент будет сделан на детскую развлекательную зону
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О новой концепции магазинов «Детский мир» – с акцентом на детскую развлекательную зону – в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор ритейлера Владимир Чирахов (см. стр. 08). Это будет совместный проект «Детского мира» и шведской IKEA, управляющей торговыми центрами «Мега». Торговые центры конкурируют за трафик, в частности за покупателей с детьми, объясняет Чирахов, и детский магазин в хорошем торговом центре, по сути, обязателен.

После реконструкции площадь «Детского мира» в «Мега Теплый Стан» увеличится почти в 2 раза – до 5600 кв. м, говорит Чирахов. Магазин в новой концепции расположится на двух этажах, будут и торговые пространства, и интерактивные зоны, обещает представитель IKEA в России. Развлекательная часть займет примерно треть, знает представитель «Детского мира» Надежда Киселева. Уникальным станет сказочное оформление магазина с необычными волшебными пространствами, продолжает она, появится театр, посещение магазина позволит родителям и детям совместить развлечения, обучение и шопинг.

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