Путин предложил продлить надзорные каникулы для части малого бизнеса

Действующий мораторий на плановые проверки должен был закончиться в этом году

Президент России Владимир Путин Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки для части малых компаний и самозанятых граждан на два года. Закон о трехлетнем моратории на плановые проверки малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей начал действовать с 1 января 2016 г., его действие истекает в 2018 г.

«Практика показала, что есть сферы, где нужен постоянный и даже более жесткий контроль. Это прежде всего касается компаний, которые имеют так называемый высокий профиль риска, чья деятельность напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей, а также тех предприятий, которые работают в специфических сферах и секторах, например таких, как оборот драгметаллов и камней. А для всех остальных малых компаний, для самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы еще на два года», – сказал Путин на форуме «Опоры России».

Действующий мораторий не решил проблему административного давления контрольно-надзорных органов на бизнес, указывал член московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов: на фоне запрета на плановые проверки возросло количество внеплановых. Об этом же говорили опрошенные «Ведомостями» предприниматели. Бизнес-омбудсмен Борис Титов отмечал, что за последние годы количество плановых и внеплановых проверок сократилось почти вдвое, однако теперь традиционные проверки заменяются другими мероприятиями – административными расследованиями, рейдами и мониторингами, которые не фиксируются в статистике.

В марте РБК сообщал, что Сергей Приходько, на тот момент занимавший посты вице-премьера и руководителя аппарата правительства, поручил Минэкономразвития совместно с Генпрокуратурой подготовить поправки о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса и распространении его на средний бизнес.

На заседании правительственного проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности, которое состоялось после происшедшего 25 марта пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», замминистра экономического развития Савва Шипов, говоря о возможности продления надзорных каникул, подчеркивал необходимость продолжить внедрение риск-ориентированного подхода. Предприниматели должны освобождаться от проверок в зависимости не от размера их бизнеса, а от присвоенной категории риска, указывал Шипов.

В апреле министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, который курировал в прошлом правительстве реформу контрольно-надзорной деятельности, говорил «Интерфаксу», что вопрос о продлении надзорных каникул для малого бизнеса не стоит. «Малое это предприятие, среднее или большое, если оно представляет высокий уровень риска, то в его отношении плановые проверки являются обязательным инструментом обеспечения безопасности людей», – говорил Абызов на совещании по вопросам защиты прав инвесторов в конце марта.

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