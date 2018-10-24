Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4682 от 25.10.2018 под заголовком: Tmall не нужен свой товар

Tmall не будет торговать в России собственным товаром

Она перейдет на работу по принципу маркетплейса – так работают ее основные конкуренты
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Принадлежащая китайской интернет-компании Alibaba торговая площадка Tmall перейдет на работу по модели маркетплейса в России: откажется от собственных закупок и будет зарабатывать на комиссии с покупок товаров сторонних продавцов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель площадки. Tmall с запуска в России около года назад работает по смешанной модели: часть ассортимента закупает и продает сама, а часть – это товары партнеров-продавцов.

Tmall – вторая торговая площадка Alibaba в России помимо AliExpress. Последняя предлагает преимущественно товары множества китайских продавцов, а Tmall продает известные бренды. Российский бизнес Tmall станет частью совместного предприятия Alibaba, оператора связи «Мегафон», Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), которое аналитики оценивали примерно в $2 млрд. Создать СП планируется в I квартале 2019 г.

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