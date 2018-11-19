Ozon готовится арендовать склад на Симферопольском шоссе

Сделка станет одной из крупнейших в этом году

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Из-за нехватки складских помещений Ozon вынужден сдерживать рост бизнеса Артем Геодакян / ТАСС

Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде около 50 000 кв. м в складском комплексе «PNK Парк Коледино», расположенном в 20 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с разными сторонами потенциальной сделки. «Мы в диалоге со всеми крупными игроками рынка электронной коммерции, в том числе с Ozon», – передал через представителя директор PNK Group Юрий Менухов. Подробности переговоров конкретно с Ozon он не раскрыл, сообщив лишь, что обсуждаются разные площадки. Пока никакой сделки нет, подчеркнул Менухов.

Один из рассматриваемых объектов действительно в Коледине, но есть и другие варианты как на юге, так и на северо-западе Московского региона, заявила представитель Ozon Мария Заикина. Правда, по ее словам, выбор еще не сделан.