Бизнес / Торговля и услуги

Ozon готовится арендовать склад на Симферопольском шоссе

Сделка станет одной из крупнейших в этом году
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Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде около 50 000 кв. м в складском комплексе «PNK Парк Коледино», расположенном в 20 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с разными сторонами потенциальной сделки. «Мы в диалоге со всеми крупными игроками рынка электронной коммерции, в том числе с Ozon», – передал через представителя директор PNK Group Юрий Менухов. Подробности переговоров конкретно с Ozon он не раскрыл, сообщив лишь, что обсуждаются разные площадки. Пока никакой сделки нет, подчеркнул Менухов.

Один из рассматриваемых объектов действительно в Коледине, но есть и другие варианты как на юге, так и на северо-западе Московского региона, заявила представитель Ozon Мария Заикина. Правда, по ее словам, выбор еще не сделан.

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