Государство купит в резервы алюминий на 10 млрд рублей

Ilya Naymushin / REUTERS

Правительство выделит Росрезерву до 10 млрд руб. на закупки алюминия и его хранение в государственном резерве. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Всего государство планирует купить до 50 000 т алюминия, следует из распоряжения. Исходя из нынешней цены на металл на Лондонской бирже металлов (LME), этой суммы хватит на покупку 80 000 т.

Крупнейший российский и второй в мире производитель алюминия – UC Rusal. В апреле компания и ее основной владелец Олег Дерипаска, чье состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд, попали под санкции США. Американские резиденты не имеют права вести дела с попавшими под санкции компаниями и людьми. На резидентов других стран запрет не распространяется, но за сотрудничество с компаниями из санкционного списка они сами могут попасть под санкции. От продажи алюминия за рубежом UC Rusal получала 79% своей выручки и более 80% продукции.

По текущему курсу ЦБ, 10 млрд руб. – это $150 млн. Это около 5% от квартальной выручки UC Rusal: в III квартале 2018 г. выручка компании составила $2,918 млрд (+18,6% год к году). Рост ряда показателей в III квартале обусловлен разовым эффектом, связанным с эффектом низкой базы, объяснял представитель UC Rusal. По его словам, в перспективе ситуация остается неопределенной.

В случае введения санкций США в действие, что повлечет за собой остановку поставок алюминия за рубеж (американским резидентам вести дела с фигурантами санкционного списка запрещено, а все остальные в таком случае сами могут попасть под санкции), господдержка существенной помощи UC Rusal не окажет. В России компания продает менее 20% производимого металла. В 2017 г. UC Rusal произвел 3,7 млн т алюминия. Таким образом, объем, который готов закупить Росрезерв, – 1,35% от производства компании. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Росрезерва.

После введения американских санкций против UC Rusal и Дерипаски российские власти не раз высказывались о возможной поддержке компании. В частности, министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что один из рассматриваемых вариантов – это госзакупка товаров санкционных компаний. Продукцию временно можно выпускать на склад – под заказ государства, высказывался на тот момент возглавлявший Хакасию Виктор Зимин (в регионе расположено производство UC Rusal). Еще один обсуждавшийся вариант — временная национализация компании, рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В октябре первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что у правительства есть отдельный план по поддержке UC Rusal. «Мы его не публичим», – отмечал Силуанов (цитата по «Прайму»).

Минфин США уже четыре раза продлял сроки прекращения сотрудничества с компаниями Дерипаски. Согласно последним данным, сотрудничество с UC Rusal должно прекратиться 7 января 2019 г. Санкции могут быть сняты, если бизнесмен потеряет контроль в компании, говорили власти США.

Старший аналитик BCS Global Markets Олег Петропавловский подчеркнул, что новость фундаментально нейтральна. Однако готовность российского правительства поддержать UC Rusal через закупку его продукции позитивна для настроений на рынке, добавил он. Инвестбанкир, работающий с контрагентами UC Rusal подчеркнул, что продажа 50 000–100 000 т металла существенного значения для компании не имеет, однако в случае необходимости «позволит закрыть кассовый разрыв».

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