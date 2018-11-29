«Лукойл» решил ускорить выкуп своих акций

Компания может завершить выкуп на $3 млрд до конца следующего года

«Лукойл» начал обратный выкуп этой осенью Евгений Разумный / Ведомости

«Лукойл» решил ускорить программу обратного выкупа на $3 млрд, рассказал первый вице-президент компании Александр Матыцын. Если первоначально предполагалось завершить ее до конца 2022 г., то теперь программа обратного выкупа закончится уже в следующем году, пообещал он. При этом сумма не сократилась, следует из его слов.

«Исходя из того, сколько компания заработала в этом году, мы решили ускорить программу обратного выкупа», – отметил топ-менеджер.

«Момент подходящий», – поясняет аналитик БКС Кирилл Таченников. Благодаря высоким ценам на нефть в этом году деньги у «Лукойла» есть. С другой стороны, из-за того что в последние дни сырье подешевело, скорректировались и котировки «Лукойла». По сравнению с пиком начала ноября капитализация компании снизилась на 8%.

Инвесторы на Московской бирже отреагировали вяло. Капитализация компании выросла на 1%. По данным на 16.45, рост к открытию торгов составил 0,58% до 3,57 трлн руб. Индекс Мосбиржи при этом вырос на 1,06%.

«Лукойл» начал обратный выкуп этой осенью. Кроме того, компания погасила часть казначейских акций – 11,82%. В октябре предполагалось, что до конца 2019 г. компания потратит на обратный выкуп акций более $1 млрд, говорил Матыцын.

Сейчас исходя их капитализации на Московской бирже на $3 млрд можно купить 5,59% «Лукойла».

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