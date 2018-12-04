Стоимость поездов метро для Москвы выросла на треть

В ближайшие три года столица купит подвижной состав для подземки на 97 млрд рублей

В 2019–2021 гг. Москва купит 1096 вагонов метро на сумму более 97 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

В 2019–2021 гг. Москва купит 1096 вагонов метро на сумму более 97 млрд руб., следует из пояснительной записки к бюджету города. Получается, стоимость одного вагона ожидается на уровне около 88 млн руб.

С 2014 г. Москва перешла на закупку вагонов метро по контрактам жизненного цикла: победитель должен поставить новый подвижной состав, а затем обслуживать его 30 лет. Единственный производитель вагонов метро в России и поставщик Московского метрополитена – группа «Трансмашхолдинг». Средняя цена вагона по уже заключенным с группой контрактам жизненного цикла составляет примерно 66 млн руб.

Используемый Москвой контракт представляет собой сложный продукт, включающий не только стоимость подвижного состава и сервисного обслуживания, но и процентные расходы, связанные с тем, что поставка осуществляется на условиях длительной отсрочки платежа, комментирует гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Эти расходы, а также увеличение себестоимости подвижного состава из-за удорожания металлопроката и комплектующих и приводит к росту стоимости поставляемых вагонов, замечает он.

Заложенная в бюджете средняя стоимость вагона не является окончательной, говорит представитель Московского метрополитена: «Финальная стоимость будет определена по итогам экспертизы начальной цены и конкурентных процедур на вагоны поставки 2020–2021 гг.». Но сравнивать актуальную среднюю цену вагона с данными 2015 г. некорректно, настаивает он. Улучшилось качество вагонов, поставляется принципиально новый подвижной состав, поясняет представитель. В 2015 г. Московский метрополитене закупал составы типа «Ока», с 2017 г. – только составы типа «Москва». Они намного лучше. «Поезда из новых вагонов просторнее предшественников на 15%, – отмечает представитель метрополитена. – Удалось увеличить дверные проемы, оборудовать салоны сенсорными экранами, улучшить шумоизоляцию, повысить площадь остекления, установить более совершенные климатические установки, экономичное и эффективное светодиодное освещение». А с 2019 г. обновится интерьер и будет оптимизирована часть внутренних систем, добавляет он.

Средняя цена вагона поставки 2019 г. составит около 86 млн руб., поясняет представитель метрополитена. Вагоны будут поставляться по контракту, заключенному в июне 2018 г. Они нужны в том числе для продолжения обновления подвижного состава Калужско-Рижской линии, а также запуска новых поездов на строящихся участках метро – Кожуховская линия и продление Сокольнической линии до станции «Столбово». Конкурс на поставку вагонов в 2020–2021 гг. планируется объявить в 2019 г.

Представитель «Трансмашхолдинга» не стал комментировать цифры, заложенные в бюджете Москвы. Всего, по его данным, для Московского метрополитена группа уже произвела 1312 вагонов метро «Ока» и 688 вагонов «Москва».