Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon

Венчурный фонд Sistema VС выкупил 7% онлайн-ритейлера Ozon у других его акционеров Андрей Гордеев / Ведомости

Венчурный фонд Sistema VС выкупил 7% онлайн-ритейлера Ozon у других его акционеров. Об этом рассказал представитель венчурного фонда и подтвердила представитель онлайн-ритейлера Мария Заикина.

После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС. На 13 декабря 2018 г. структурам Baring Vostok Capital Partners принадлежало 39,16% Ozon, у МТС — 18,69%, по данным кипрского реестра. Среди других совладельцев Ozon – Index Ventures, Alpha Associates, Intel Capital, Cisco Capital, структуры UFG, ru-Net.

Представитель Sistema VС отказался раскрыть сумму сделки, оценку бизнеса Ozon для этой сделки, а также продающих акционеров. Также поступил представитель Baring Vostok. Но источник в этой компании уверяет, что сейчас ее фонды свои акции Ozon. Представитель МТС на запрос не ответил.

Sistema VC основан в 2016 г. АФК «Система» вместе со Сбербанком и «Магинвестом» председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова. Целевой размер фонда – 10 млрд руб. Сейчас в его портфеле 15 компаний, в том числе российские Ozon и маркетплейс бытовых и бизнес-услуг YouDo. У Ozon «есть все возможности для беспрецедентного роста», считает управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков: «Мы рады, что фонд усилил свою позицию в этом активе».

Ранее «Коммерсант» сообщал о планах Ozon привлечь на развитие логистики и IT более чем $200 млн в 2019 г. Деньги должны дать в том числе действующие акционеры, включая Baring Vostok и структуры АФК «Система».

Бизнес Ozon, по словам его гендиректора Александра Шульгина, растет на 70-80% в год, но мог бы и более чем на 100%: «Этому будут способствовать инвестиции в логистическую инфраструктуру, что снимает единственное на сегодняшний момент ограничение для еще более быстрого развития».