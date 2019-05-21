Производитель еще не решил проблему с часто ломающимися моторами SSJ100

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Сергей Савостьянов / ТАСС

К концу марта «дочка» госкорпорации «Ростех» – Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сформировала пул из 13 подменных двигателей SaM146 для самолета Sukhoi Superjet (SSJ100), а к концу апреля их количество выросло до 17 шт. Но четыре двигателя в пуле были неисправными. Об этом говорится в материалах конференции с эксплуатантами SSJ100, которую в конце апреля провела компания – производитель самолета «Гражданские самолеты «Сухого» (ГСС). «Ростех» ее контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию. «Ведомости» ознакомились с документами, их подлинность подтвердил участник совещания. Для нужд авиакомпаний нужен пул из 22 двигателей, сообщала ранее ОДК, сформировать его планировалось уже в январе.

Двигатели SaM146 производит совместное предприятие ОДК и французской Safran – компания Powerjet. Они созданы специально для SSJ100 и больше ни для каких самолетов не поставляются. Но двигатели часто ломаются, из-за чего российские лайнеры мало летают. В 2018 г. SSJ100 у российских авиакомпаний летали в среднем по 3,6 ч в сутки, тогда как Airbus 320 и Boeing 737-800 – по 10 и 11 ч соответственно. Проблемы SaM146 возникают в так называемой горячей части двигателя, где сжигается топливо, – ее поставляет Safran. В камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины уже после 2000–4000 ч полета, а иногда и после 1000 ч полета. Двигатель необходимо отправлять на капитальный ремонт. Хотя производитель обещает, что до капремонта двигатель должен работать 7500–8000 ч.