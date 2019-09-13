Московская биржа приостановит торги акциями «Уралкалия»

Евгений Разумный / Ведомости

В пятницу, 13 сентября, «Московская биржа» сообщила, что 20 сентября приостановит торги обыкновенными акциями «Уралкалия» из-за требования об их выкупе. В начале августа Rinsoco Trading, подконтрольная Дмитрию Лобяку, направила требование о выкупе акций компании по цене 120 руб. за акцию. Представители «Уралкалия» и биржи от комментариев отказались.

Rinsoco и его аффилированным лицам принадлежит 96,73% бумаг компании, что дает им право требовать выкуп акций у остальных акционеров, пояснялось ранее в сообщении «Уралкалия». В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций компании, то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб.

После этого Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) пожаловалась в ЦБ на принудительный выкуп акций «Уралкалия». Соответствующее письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной направил исполнительный директор АПИ Александр Шевчук. Он просил проверить события, предшествующие объявлению о выкупе акций «Уралкалия» у миноритарных акционеров. По его мнению, предложенная цена для выкупа акций занижена.

Крупнейшие акционеры «Уралкалия» – его «дочка» «Уралкалий-технология», «Уралхим» Дмитрия Мазепина и Rinsoco Trading. Все три компании аффилированы. За последние полгода структура собственников «Уралкалия» дважды менялась. В декабре 2018 г. дочерняя структура Сбербанка – «Сбербанк инвестиции» – приобрела 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия» у Rinsoco Trading. У него осталось 9,7%. До сделки у Лобяка была такая же доля, как и у «Уралхима» Дмитрия Мазепина, – 19,9%. Лобяк – однокурсник и давний партнер Мазепина. Затем структура Лобяка направила оферту акционерам на выкуп 13,2% акций «Уралкалия». В середине июня 2019 г. Сбербанк оферту принял и продал 10,18%. В итоге «Уралхим» Мазепина, структура Лобяка и сам «Уралкалий» совокупно стали владельцами более 96% уставного капитала компании. А покупка у банка 10% позволила им начать принудительный выкуп акций у остальных акционеров. В конце июля акции «Уралкалия» несколько дней подряд дорожали. Причиной могли стать слухи об очередном выкупе акций, а затем уход с Московской биржи, считали эксперты.

Решение о делистинге акционеры «Уралкалия» приняли еще в декабре 2017 г. Однако не исключали возможности размещения на зарубежных биржах в будущем. Бумаги «Уралкалия» торговались на LSE с 2007 по 2015 г.

«Уралкалий» — один из крупнейших производителей калия в мире. В пятницу на Московской бирже стоимость акции составила 119,3 руб., капитализация компании – 349,4 млрд руб.