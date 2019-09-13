«Юнипро» подорожала из-за интереса к ней «Интер РАО»

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Капитализация «Юнипро» (83,73% у немецкой Uniper) выросла на 4,4% до 176 млрд руб. на Московской бирже в пятницу к 16.00 мск после новости об интересе к компании «Интер РАО». Это максимум с февраля этого года, объем торгов за час превысил 106 млн руб. По итогам торгов компания подорожала на 1,31% до 170,86 млрд руб., индекс биржи опустился на 0,29%.

«Интер РАО» на недавних встречах с инвесторами заявила, что рассматривает возможность сделок по поглощению других компаний. В том числе следит за ситуацией с «Юнипро». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два источника, близких к участникам встреч. Аналогичные заявления компания делала и раньше на конференциях с инвесторами, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с участником встреч.

«Интер РАО» следит за всеми активами, которые могут добавлять акционерную стоимость, сказал представитель компании. Он пояснил, что подход «Интер РАО» к покупке активов будет определяться новой стратегией, которую компания может принять весной следующего года.

Uniper рассматривает возможность продать российскую «дочку» и «Интер РАО» ждет этого решения в течение полугода, говорит источник «Интерфакса». В ФАС заявление о сделке не поступало, сказал представитель ведомства. Представители «Юнипро» и Uniper не ответили на запросы «Ведомостей».

В мае 2019 г. на собрании акционеров Uniper американский фонд Knight Vinke (владеет 5% акций немецкого холдинга) потребовал рассмотреть вопрос о продаже «Юнипро». Это позволит финскому Fortum (владеет 49% акций Uniper) получить контроль в немецком холдинге. Сейчас он не может этого сделать из-за российского закона об иностранных инвестициях в стратегические отрасли. Предложение Knight Vinke тогда было отклонено.

Продажа «Юнипро» на данном этапе выглядит нелогичной и маловероятной – компания находится на пороге существенного роста прибыли после запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС в I квартале 2020 г., считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр. Он напомнил, что 25% мощностей компании были отобраны для модернизации по договорам о предоставлении мощности, что является ключевым источником прибыли для глобальной группы. Единственной причиной для возможной продажи он называет снятие ограничений ФАС для наращивания доли Fortum в Uniper и снижение их совместного присутствия в России для управления рисками.

«Положительная реакция рынка объясняется ожиданиями возможного предложения о выкупе в случае такой сделки, которое «Интер РАО» должна будет выставить миноритарным акционерам в случае покупки по цене сделки», – сказал Скляр.

По итогам шести месяцев 2019 г. на счетах «Интер РАО» было 113 млрд руб. (данные отчета по МСФО). У компании есть еще около 123 млрд руб. на срочных банковских депозитах, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. У компании очень низкая долговая нагрузка, что позволяет ей привлекать средства для покупки. Долг/EBITDA компании – 0,5.

«Интер РАО» (27,63% – у «Роснефтегаза», 29,5% – у «Интер РАО капитал», 8,57% – у ФСК) принадлежат генерирующие активы общей установленной мощностью 33,3 ГВт (около 14% российской энергосистемы). Она единственная в России генерирующая компания, занимающаяся экспортом электроэнергии. Капитализация «Интер РАО» на Московской бирже в пятницу составила 504 млрд руб. «Юнипро» принадлежат пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 ГВт.