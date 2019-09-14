«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо OPAL использовать системы Украины

М. Стулов / Ведомости

Газотранспортные системы Украины и Словакии готовы помочь «Газпрому» с доставкой необходимых объемов российского природного газа в Европу, заместив услуги газопровода OPAL, заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. «Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как "Газпром" получил монопольный доступ к OPAL», – написал он в Faceboоk.

Коболев также поприветствовал решение Европейского суда, который «восстановил справедливость и защитил конкуренцию». «Мы рады, что Европейский суд признал важность принципа солидарности, а немецкий регулятор оперативно отреагировал на решение суда», – отметил предправления «Нафтогаза».

«Ведомости» ожидают комментария «Газпрома» по данному предложению.

Оператор газопровода OPAL – OPAL Gastransport GmbH с 14 сентября ограничил «Газпрому» использование мощностей трубопровода. Теперь российская компания может использовать только 15,86 млн кВт ч, что составляет примерно 36,8 млн куб. м в сутки, или 13,4 млрд куб. м в год. По данным системы мониторинга Entsog на 9 сентября, загрузка OPAL, единственным поставщиком газа по которому является «Газпром», составляла порядка 107 млн куб. м в сутки.

OPAL проходит по Германии и Чехии и является одним из двух отводов от «Северного потока», который был запущен в конце 2011 г.

В 2009 г. в Европе был принят Третий энергопакет, цель которого – не допустить доминирования на рынке какого-либо поставщика газа. В итоге «Газпром» смог использовать только 50% мощности OPAL. В 2016 г. Еврокомиссия согласилась исключить OPAL из Третьего энергопакета до 2033 г. и разрешить увеличение квоты «Газпрома» до 90%. Против выступила Польша, увидевшая в этом угрозу своей энергобезопасности. Польская PGNiG обжаловала решение Еврокомиссии, 10 сентября Верховный суд Евросоюза удовлетворил иск компании.

После вердикта суда федеральное сетевое агентство Германии запретило «Газпрому» использовать дополнительные забронированные мощности OPAL, а также продавать их в будущем. Соответственно, не может быть проведен и аукцион на транспортные мощности на октябрь, намеченный на 16 сентября.