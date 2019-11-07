«Сафмар» может стать единственным владельцем Кузбасской топливной компании

Цены на энергетический уголь начали расти, в том числе из-за банкротства угольных компаний в США, это свидетельствует о потенциальном росте стоимости энергоугля, а значит, компания с открытыми горными работами – интересный актив, говорит старший директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Кроме того, если, например, КТК и «Русский уголь» объединятся, компания станет значимым игроком на рынке, а значит, ее можно будет продать стратегическому инвестору.