«Сафмар» может стать единственным владельцем Кузбасской топливной компании
Kilton Overseas Limited (структура группы «Сафмар») сообщила, что направила в ЦБ оферту миноритарным акционерам Кузбасской топливной компании (КТК). Компания готова приобрести 53,459 млн акций КТК, или 53,85% от уставного капитала.
Согласно списку аффилированных лиц КТК, сейчас 23,35% компании принадлежит Daenia Holdings Limited (бенефициар – совладелец транспортной группы ISR Trans Искендер Халилов), еще 24,6% – у Millfast Trading Limited (Виктор Пичугов, бывший сенатор). Информации о других акционерах в документе нет.
В мае 2019 г. стало известно, что Михаил Гуцериев и его сын Саид получили 18,9% КТК через кипрские Kilton Overseas Limited, Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited. В октябре они приобрели еще 27,7% акций у Prosperity Capital Management. Сумма той сделки составила $82,9 млн, цена одной акции в рублевом эквиваленте – 196,27 руб. Теперь структура «Сафмара» в соответствии с российским законодательством выставит оферту миноритариям КТК по этой цене, говорилось в сообщении Prosperity.
То есть «Сафмар» может потратить 10,5 млрд руб. на выкуп 53,85% акций КТК. На Московской бирже такой пакет сейчас стоит 10 млрд руб. Если все акционеры согласятся, группа «Сафмар» станет единственным владельцем Кузбасской топливной компании.
«В соответствии с законодательством должно быть публичное предложение, что и было сделано», – лишь отметил представитель «Сафмара. «Ведомости» ожидают комментариев от Халилова. Связаться с Пичуговым не удалось. Халилов и Пичугов знакомы с Гуцериевыми: Халилов занимал пост вице-президента «Славнефти», когда ею руководил Михаил Гуцериев, а Пичугов возглавлял «Аганнефтегазгеологию», которую в 2005 г. купила «Русснефть» Гуцериева.
КТК разрабатывает пять угольных разрезов в Кемеровской области, добыча в 2017 г. – 13,2 млн т (3% общероссийской добычи). КТК – не единственный угольный актив Гуцериевых, они владеют холдингом «Русский уголь» (добыча – 15 млн т, работает в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области).
Цены на энергетический уголь начали расти, в том числе из-за банкротства угольных компаний в США, это свидетельствует о потенциальном росте стоимости энергоугля, а значит, компания с открытыми горными работами – интересный актив, говорит старший директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Кроме того, если, например, КТК и «Русский уголь» объединятся, компания станет значимым игроком на рынке, а значит, ее можно будет продать стратегическому инвестору.