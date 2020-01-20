Ozon будет выдавать заказы в метро
Один из крупнейших интернет-магазинов России Ozon установил постаматы Ozon.box в метро Казани и Новосибирска. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. По данным Ozon, это первые постаматы в метро в России.
Ozon — лидер по числу собственных автоматизированных пунктов выдачи в России. На 20 января 2020 г. в его сети было 6897 постаматов.
По данным Ozon, в Новосибирске постаматы установлены на всех 13 станциях, в Казани — на двух, но в ближайшие полтора месяца терминалы появятся еще на семи станциях (всего их 11).
Ozon планирует установить постаматы и метро в других городах, говорит представитель компании. В каких именно — он не сказал.
В октябре 2019 г. Ozon предлагал установить постаматы в Санкт-Петербургском метрополитене, сообщил «Ведомостям» представитель последнего. Но метрополитен отказал, сказал его представитель «Ведомостям»: установка постаматов не предусмотрена документом, регламентирующим, какие товары можно продавать и какие услуги оказывать на территории Петербургского метрополитена. Основной вид деятельности метрополитена — безопасная и бесперебойная перевозка пассажиров, подчеркнул представитель предприятия: «Иные виды деятельности <...> не могут препятствовать основному».
Ozon также предлагал установить постаматы в Московском метрополитене, сообщил его представитель. «Если в дальнейшем будет принято решение о внедрении постаматов в метро, метрополитен объявит открытый аукцион, на котором будет определен оператор постаматов», — говорится в ответе метрополитена «Ведомостям».
Пресс-службы Нижегородского, Новосибирского, Самарского, Екатеринбургского и Казанского метрополитенов не ответили на запросы «Ведомостей».