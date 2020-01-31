Котировки «Лукойла» упали по ошибке
Вместе с открытием торгов 31 января на Московской бирже стоимость акций «Лукойла» выросла на 2,97% до 6635 руб., отыграв падение предыдущего дня. Это стало результатом пересмотра коэффициента FIF (доля акций в свободном обращении, доступная иностранным инвесторам), данные о котором инвесторам предоставляет американский индекс-провайдер Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Резкое падение стоимости акций «Лукойла» на Мосбирже — с 6633 руб. до 6499 руб., произошло утром 30 января. К этому привела ошибка в регулярно обновляемой MSCI оценке ключевых для портфельных инвесторов индикаторов нефтяной компании, допущенная после объявления «Лукойлом» размера обратного выкупа своих бумаг. 28 января совет директоров «Лукойла» подтвердил обратный выкуп 22 134 238 акций компании и намерение их погасить. Корректируя свою оценку, MSCI учла уменьшение числа акций «Лукойла» на 3%, но не пересмотрела FIF – он остался на уровне 0,55.