Котировки «Лукойла» упали по ошибке

Резкое падение стоимости акций «Лукойла» на Мосбирже — с 6633 руб. до 6499 руб., произошло утром 30 января. К этому привела ошибка в регулярно обновляемой MSCI оценке ключевых для портфельных инвесторов индикаторов нефтяной компании, допущенная после объявления «Лукойлом» размера обратного выкупа своих бумаг. 28 января совет директоров «Лукойла» подтвердил обратный выкуп 22 134 238 акций компании и намерение их погасить. Корректируя свою оценку, MSCI учла уменьшение числа акций «Лукойла» на 3%, но не пересмотрела FIF – он остался на уровне 0,55.