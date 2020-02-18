Росрыболовство выступило против проведения аукционов на вылов рыбы
Росрыболовство выступает против позиции Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая предлагает распределять права на добычу рыбы и морепродуктов на аукционах. Это следует из сообщения пресс-службы агентства. Отказ от механизма квот негативно скажется на развитии рыбохозяйственного комплекса, приведет к снижению инвестиций, ухудшению экономических показателей развития отрасли и росту социальной напряженности, считает агентство. Кроме того, по словам представителя Росрыболовства, это подтолкнет некоторых рыбаков к браконьерству для восполнения расходов из-за участия в аукционах. Свою позицию по этому вопросу агентство направило в ФАС.
Антимонопольная служба разработала и направила на межведомственное согласование проекта указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Она, согласно документу, предлагает провести реформу распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов и перейти с исторического принципа распределения квот (то есть закрепления права за конкретной компанией на основании данных о вылове за предыдущий период) к аукционам. Такой механизм приведет к росту конкуренции среди компаний, притоку инвестиций в производственные мощности в регионах, развитию территорий и, следовательно, повышению качества жизни проживающих там людей, следует из слов замруководителя ФАС Михаила Евраева. Он заверил, что служба не предлагает отбирать у рыбодобывающих компаний действующие квоты. «Мы считаем, что действующие договоры не должны быть прекращены, но при этом важно внести изменения в законодательство и установить, что дальнейшее распределение квот будет осуществляться на электронных торгах с инвестиционными условиями», – добавляет Евраев.
Текущий механизм распределения добычи рыбы и морепродуктов существует и совершенствуется с 2004 г., он обеспечивает гарантию стабильности развития отрасли, напоминает Росрыболовство. Отказ от него приведет к нарушению существующей системы предоставления права на добычу водных биоресурсов, которая основана на преимущественном закреплении такого права за реально осуществляющими рыболовство хозяйствующими субъектами в случае соблюдения ими всех взятых на себя обязательств. «Любая отрасль экономики без присутствия в ней конкуренции начинает стагнировать», – настаивает Евраев.
Опрошенные ранее «Ведомостями» рыбаки предложение антимонопольной службы не поддерживали. Прикрываясь необходимостью развития конкуренции и защитой интересов малого и среднего бизнеса, ФАС затевает банальный передел рынка, говорил «Ведомостям» замдиректора крупнейшей в России рыбодобывающей компании УК «Норебо» Сергей Сенников. Инициатива ФАС не продумана и не обоснована, приводит «Интерфакс» мнение президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева. Он напоминает, что в 2003–2019 гг. рыбопромышленники заплатили государству за право вылова около 700 млрд руб. Их кредиторская задолженность перед банками, по словам Зверева, в прошлом году превысила 200 млрд руб., кредиты предоставлены под залог договоров о закреплении квот. Пересмотр этих договоров приведет к дефолту многих рыбопромышленных предприятий, резюмирует эксперт.
Оборот компаний, занимающихся рыболовством и рыбоводством, в 2019 г. составил 560 млрд руб., указано в утвержденной правительством стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России. Предполагается, что эти доходы к 2030 г. вырастут примерно в 1,5 раза до 888 млрд руб. В последний раз квоты были закреплены за рыбаками 1 января 2019 г. сроком на 15 лет.