Росрыболовство выступило против проведения аукционов на вылов рыбы

Антимонопольная служба разработала и направила на межведомственное согласование проекта указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Она, согласно документу, предлагает провести реформу распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов и перейти с исторического принципа распределения квот (то есть закрепления права за конкретной компанией на основании данных о вылове за предыдущий период) к аукционам. Такой механизм приведет к росту конкуренции среди компаний, притоку инвестиций в производственные мощности в регионах, развитию территорий и, следовательно, повышению качества жизни проживающих там людей, следует из слов замруководителя ФАС Михаила Евраева. Он заверил, что служба не предлагает отбирать у рыбодобывающих компаний действующие квоты. «Мы считаем, что действующие договоры не должны быть прекращены, но при этом важно внести изменения в законодательство и установить, что дальнейшее распределение квот будет осуществляться на электронных торгах с инвестиционными условиями», – добавляет Евраев.