Участники ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Участники ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефтиОни снизят добычу на 10 млн баррелей в сутки на два месяца
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации. С июля по декабрь сокращение составит 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 г. по апрель 2022 г. — 6 млн баррелей в сутки.
Россия, как и Саудовская Аравия, в первые два месяца новой сделки снизит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки, писал ранее Reuters. Ирак сократит добычу на 1,06 млн баррелей в день, Кувейт – на 0,64 млн, ОАЭ – на 0,72 млн.
Следующая встреча ОПЕК+ планируется 10 июня.
После завершения переговоров ОПЕК+ президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили сделку по нефти, сообщил помощник американского президента Дэниэл Скавино на своей странице в Twitter.
Участники соглашения ОПЕК+ вернулись за стол переговоров через месяц после того, как не смогли договорится об условиях продления этой сделки. Тогда ОПЕК предлагала дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр., и тем самым отыграть снижение цен на нефть, вызванное падением спроса на топливо, усугубившееся из-за распространения коронавируса. Россия же настаивала на сохранение прежних условий, то есть всем совокупно добывать на 1,7 млн баррелей меньше от уровня октября 2019 г. Источники Bloomberg сообщали тогда, что против сделки с ОПЕК выступал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева (его цитировал РБК 8 марта), соглашение если и повлияло на нефтяные цены, то только как психологический фактор на первом этапе, а теперь «лишено смысла». Страны ОПЕК и их партнеры, сокращая добычу, уступали рынки США, заявил он.
В итоге Россия и Саудовская Аравия заявили, что начнут увеличивать добычу с 1 апреля, когда официально закончит действовать соглашение ОПЕК+. Это ускорило падение цен. Всего с начала года нефть марки Brent подешевел в два раза: по состоянию на 9 апреля 18.20 мск баррель стоил около $33,7.
Во II квартале 2020 г. избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей в сутки, сказал 9 апреля на совещании генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, его слова передает пресс-служба ОПЕК. Это добавит еще 1,3 млрд баррелей коммерческих запасов, исчерпав в мае имеющиеся мощности для хранения нефти, отметил он. По итогам года мировой спрос может снизиться на 6,8 млн баррелей в сутки, во II квартале падение приближается к 12 млн баррелей в сутки и еще увеличивается, сказал Баркиндо.
О необходимости сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки говорил 3 апреля президент России Владимир Путин. Он подчеркивал, что сокращать добычу также должны США. Аналогичную позицию занимала и Саудовская Аравия. «Роснефть» полностью поддерживает заявления российского президента о необходимости скоординированного сокращения добычи для балансировки рынка, говорится в аналитической записке Renaissance Capital от 9 апреля по итогам телефонной конференции с нефтяной компанией. По прогнозу «Роснефти», спрос на нефть упадет в 2020 г. на 5-7 млн баррелей к 2019 г.
Новак в начале встречи поприветствовал представителей стран, не входивших ранее в сделку: Норвегию, Канаду, Аргентину, Египет, Колумбию, Индонезию, Чад, Тринидаду и Тобаго. США в этом списке не было (слова министра передал телеканал «Россия 24»). Президент США Дональд Трамп говорил, что выступает против ОПЕК, а России и Саудовской Аравии придется снижать добычу по рыночным причинам. Министр энергетики США Дэн Бруйетт сказал перед совещанием, что страны, входящие в сделку ОПЕК+, могут с легкостью договориться о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки, он был оптимистично настроен в отношении того, что Россия и Саудовская Аравия смогут прийти к компромиссу.
10 апреля, планируется встреча мировых производителей сырья в формате G20, где также планируют обсудить меры поддержки рынка. Планирует, что на этой встрече будет создан специальный комитет по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков, сообщил Bloomberg.