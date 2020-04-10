Участники ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Участники соглашения ОПЕК+ вернулись за стол переговоров через месяц после того, как не смогли договорится об условиях продления этой сделки. Тогда ОПЕК предлагала дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр., и тем самым отыграть снижение цен на нефть, вызванное падением спроса на топливо, усугубившееся из-за распространения коронавируса. Россия же настаивала на сохранение прежних условий, то есть всем совокупно добывать на 1,7 млн баррелей меньше от уровня октября 2019 г. Источники Bloomberg сообщали тогда, что против сделки с ОПЕК выступал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева (его цитировал РБК 8 марта), соглашение если и повлияло на нефтяные цены, то только как психологический фактор на первом этапе, а теперь «лишено смысла». Страны ОПЕК и их партнеры, сокращая добычу, уступали рынки США, заявил он.