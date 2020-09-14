«AliExpress Россия» запускает новый формат маркетплейса

«Сейчас для большинства россиян сроки доставки 2–3 недели с учетом сохраняющихся рисков, связанных с потерей заказа или необходимостью осуществлять возврат, неконкурентоспособны», – отмечает Бурмистров. Тем более что, по его словам, разница в цене и сроках появления новинок на зарубежных площадках по сравнению с отечественными уже не так значительна. Все эти факторы вынудили AliExpress работать с российскими поставщиками, а также расширить ассортимент товаров, который клиент может получить в короткие сроки со складов на территории России, продолжает Бурмистров. Он напоминает, что в 2020 г. доля местных производителей на AliExpress уже выросла с 5 до 15%, а новый проект позволит ей сохранить объемы продаж в ключевых категориях (товары для дома, одежда и обувь) и сократить отставание от российских маркетплейсов по скорости доставки и качеству сервиса.