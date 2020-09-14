«AliExpress Россия» запускает новый формат маркетплейса

«AliExpress Россия» запускает новый формат маркетплейсаКомпания борется за сохранение своей доли на рынке в условиях падения привлекательности трансграничной торговли
В новом формате продавцы получат возможность торговать, не занимаясь загрузкой, хранением, продвижением и упаковкой своих товаров, а также общением с покупателями, говорится в сообщении AliExpress. За это будет отвечать сервисный партнер AliExpress – AliWay. Комиссия за это составит 25% от цены проданного товара, она включает в себя долю AliExpress в 5–8%, а также расходы на хранение товаров, продвижение на маркетплейсе, ответы на вопросы покупателей и доставку купленных товаров заказчикам. Деньги будут удерживаться только с выполненных заказов.
Кроме того, теперь на маркетплейсе покупатели смогут совершать покупки сразу от разных поставщиков. Представитель AliExpress уточняет, что оформить заказ в нескольких магазинах можно было и раньше, но в разные корзины и с разными условиями доставки. Первой товарной категорией, доступной в новом формате, станут товары для дома.
В магазине «Большой домашний» можно будет купить инструменты, освещение, мебель и проч. – всего около 15 000 товаров на начальном этапе с возможностью расширения до 300 000 единиц. Первыми партнерами AliExpress уже стали такие бренды, как Grand-lux, Iris Home, Pilotms, Al-Ko, «Гала центр», «Арти-М», IsmatDecor, Hozmax, «Мультидом» и т. д. Чуть позже планируется открыть магазин одежды, обуви и аксессуаров «Большой модный». Заказы будут доставляться до двери или пункта выдачи менее чем за 10 дней по России. Стоимость доставки фиксированная – от 0 до 399 руб. в зависимости от стоимости товара, способа и региона доставки.
«AliExpress Россия» – совместное предприятие китайской Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций. По данным Data Insight на 2019 г., маркетплейс входит в десятку крупнейших онлайн-ритейлеров России с годовым оборотом 35,9 млрд руб. Ежемесячная аудитория AliExpress – более 25 млн пользователей. Лидерами рынка по итогам II квартала 2020 г., по данным «Infoline-аналитики», были маркетплейсы Wildberries и Ozon, а также ритейлеры – «М.видео», DNS и «Ситилинк».
«Наша цель – существенно расширить локальную часть маркетплейса, для этого мы последние 1,5 года активно работаем с российскими продавцами и товарами местного производства», – объясняет представитель AliExpress. По его словам, за время карантина число таких продавцов выросло на 40%, сейчас их количество превышает 14 000. Кроме того, маркетплейс дал возможность выйти на площадку не только юридическим лицам, но и самозанятым, продолжает собеседник «Ведомостей». Это, по его словам, позволяет поддержать малый бизнес и небольшие бренды, которые заинтересованы в расширении каналов онлайн-продаж.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров называет планы AliExpress логичными. «Расширение ассортимента крупнейшими российскими маркетплейсами – Wildberries, Ozon, «Беру» – в значительной степени нивелировало преимущество AliExpress, которое заключалось в эксклюзивности некоторых товарных категорий», – говорит он. Бурмистров также отмечает, что развитие логистики и клиентского сервиса снизило привлекательность трансграничной торговли, что также отразилось на позициях AliExpress на рынке.
«Сейчас для большинства россиян сроки доставки 2–3 недели с учетом сохраняющихся рисков, связанных с потерей заказа или необходимостью осуществлять возврат, неконкурентоспособны», – отмечает Бурмистров. Тем более что, по его словам, разница в цене и сроках появления новинок на зарубежных площадках по сравнению с отечественными уже не так значительна. Все эти факторы вынудили AliExpress работать с российскими поставщиками, а также расширить ассортимент товаров, который клиент может получить в короткие сроки со складов на территории России, продолжает Бурмистров. Он напоминает, что в 2020 г. доля местных производителей на AliExpress уже выросла с 5 до 15%, а новый проект позволит ей сохранить объемы продаж в ключевых категориях (товары для дома, одежда и обувь) и сократить отставание от российских маркетплейсов по скорости доставки и качеству сервиса.
Для непрофессиональных продавцов, не имеющих опыта работы на маркетплейсах, сотрудничество с AliExpress станет достаточно дорогой возможностью сделать это, рассуждает партнер Data Insight Федор Вирин. По его словам, по аналогичной модели сейчас работает Wildberries, однако ее условия пока выглядят дешевле. Комиссия для продавцов на Wildberries – 18%, плюс продавец оплачивает доставку – 33 руб. за каждую заказанную вещь в один конец.