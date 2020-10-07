Дептранс Москвы соберет персональные данные водителей такси

«Нам важно понимать, кто находится за рулём конкретного автомобиля в конкретный момент, кто везёт пассажира. А везет пассажира конкретный водитель, и, к сожалению, агрегатор интернет-заказов не занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске правоохранительными органами, не поддельные ли у него документы. Все это влияет на рост аварий с автомобилями такси, и мы не можем допустить его и в дальнейшем», — пояснили в департаменте, заверив, что данные о пассажирах и об их поездках «никуда не будут передаваться, они останутся обезличенными».