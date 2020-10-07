Дептранс Москвы соберет персональные данные водителей такси

Дептранс Москвы соберет персональные данные водителей таксиПередачу таких сведений сделают обязательной с ноября
Таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, осуществляющие деятельность на территории Москвы и Московской области, с ноября 2020 года будут обязаны ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационную систему Москвы (ГИС ЕРНИС), оператором которой является «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). Это следует из приказа руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова. Документ подписан 25 сентября, «Ведомости» ознакомились с его содержанием.
Согласно приказу, участники рынка такси должны будут в режиме онлайн передавать в информационную систему следующие данные о водителях: ФИО, дата и место рождения, место жительства и место трудоустройства, стаж вождения, серия и номер его водительского удостоверения и каким государством оно выдано. Также в обязательном порядке в систему будут передаваться номера разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, данные полисов ОСАГО и сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей.
Приказ предусматривает возможность поэтапного начала передачи информации при необходимости.
В дептрансе Москвы объяснили необходимость сбора данных о водителях требованиями безопасности. «Ежедневно такси перевозят более 900 тыс. пассажиров, что составляет более 330 млн пассажиров в год. Мы считаем, что за рулём такси должен быть профессионал, и безопасность каждого пассажира для нас вопрос принципиальной важности», — сообщили «Ведомостям» в департаменте, уточнив, что таксомоторную деятельность в Москве осуществляют около 1 тыс. юридических лиц и около 12 тыс. индивидуальных предпринимателей.
«Нам важно понимать, кто находится за рулём конкретного автомобиля в конкретный момент, кто везёт пассажира. А везет пассажира конкретный водитель, и, к сожалению, агрегатор интернет-заказов не занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске правоохранительными органами, не поддельные ли у него документы. Все это влияет на рост аварий с автомобилями такси, и мы не можем допустить его и в дальнейшем», — пояснили в департаменте, заверив, что данные о пассажирах и об их поездках «никуда не будут передаваться, они останутся обезличенными».
В пресс-службах «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» сказали, что будут готовы комментировать приказ только после официального опубликования. В «Яндекс.Такси» добавили, что идея расширения перечня передаваемых данных требует внимательного изучения на предмет соответствия федеральному законодательству. В Gett не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала. Агрегатор такси «Максим» уже передает данные о госномерах автомобилей, выданных на них разрешениях на деятельность такси и маршрутах поездок, сообщил представитель компании.
«Мы не готовы передавать новые данные. Во многих случаях их невозможно собрать. Например, не всегда можно знать, какого водителя таксопарк посадил за руль в данный момент времени, данные о нем таксопарк может не передать сервису. Соответственно, у сервиса может просто не быть тех данных, которые потребует система, или они могут быть неактуальными», — говорит представитель «Максим».
В сервисе «Везет» сообщили, что передают властям только обезличенную информацию о работе перевозчиков: номер автомобиля, трек поездки и т.п. «При рассмотрении инициативы по увеличению объема передаваемых данных властям следует уделить особое внимание защите персональных данных перевозчиков. Ни для кого не секрет, что такая информация сливается мошенникам и всевозможным колл-центрам», — говорит представитель сервиса.
Московские агрегаторы такси не передают в ЕРНИС данные о водителях, сказал «Ведомостям» сотрудник агрегатора такси. По его словам, предоставляются только сведения о машинах: каждому номеру автомобиля присваивается определенный ID, который вместе со статусом заказа («свободен»/»занят») и маршрутом движения этого автомобиля направляются в ЦОДД. Другой собеседник «Ведомостей» в одном из сервисов заказа такси говорит, что помимо этой информации агрегатор предает идентификатор водителя в системе, то есть данные о водителе в обезличенном виде.
В «Максим» ожидают, что новые требования увеличат затраты компании на сбор и обработку информации о контрагентах — для этого потребуется нанять новых сотрудников и закупить оборудование. Это может привести к увеличению стоимости поездок для пассажиров, сказал представитель компании.
Цены для пользователей вряд ли вырастут, возражает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Но агрегаторы, вероятно, будут вынуждены установить дополнительный контроль, в том числе биометрическую идентификацию водителей, поскольку могут быть «введены штрафы за передачу заказа водителям, чьих данных не окажется в системе». Эксперт добавил, что концептуально цифровой профиль водителя нужен, но его создание должно быть регламентировано федеральным, а не региональным законодательством.
Как сообщил «Ведомостям» руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислав Швагерус, решение о передаче новых данных было принято в рамках деятельности антитеррористической комиссии Москвы.
«Создание полноценного цифрового профиля таксиста сделает поездки по Москве безопаснее. Передача данных исключит возможность подключать к перевозке, например, злостных нарушителей ПДД», — сказал Швагерус. Он отметил, что таким образом дептранс решает проблему с компаниями, которые до сих пор не передавали запрашиваемые данные — например, сервис заказа премиальных автомобилей Wheely. Эксперт добавил, что новые требования — это основа для закрепления экспериментального правового режима регулирования деятельности такси, который вводится с 28 января 2021 г. по закону 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ».
Глава комитета Московской ТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автотранспортом Богдан Коношенко сказал «Ведомостям», что сегодня некоторые данные о водителях уже передаются агрегаторами в ЕРНИС, но лишь в добровольном порядке. В МТПП инициативу департамента транспорта сделать такую передачу обязательной поддерживают. Информация о стаже и актуальности водительского удостоверения, количестве отработанного подряд времени – гарантия качества услуги и безопасности на дороге, отметил он.