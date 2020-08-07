Суд вынес решение о приостановке работы сервиса Wheely

«Дептранс попытался использовать вводящий в заблуждение указ (речь идет о приказе департамента о необходимости передавать данные о геолокации в ЕРНИС. – Прим. ред.), чтобы получить данные, к которым не имеет доступа ни один другой город и которые мы, согласно федеральному закону, должны защищать», – заявил гендиректор сервиса Антон Чиркунов. По его словам, главными жертвами этого решения станут водители и их семьи.