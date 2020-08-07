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Суд вынес решение о приостановке работы сервиса Wheely

Это произошло после отказа сервиса передавать геолокацию поездок в ЦОДД
Анастасия Львова Татьяна Морозова
Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Сервис заказа премиальных автомобилей Wheely приостанавливает свою работу в Москве по решению Мещанского районного суда, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сервиса. Согласно копии постановления суда (есть в распоряжении «Ведомостей») компания должна приостановить работу на 90 дней с 7 августа 2020 г. Wheely будет обжаловать это решение.

Причина такого решения суда – отказ Wheely предоставлять данные о передвижении своих автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы (ЦОДД является оператором системы. – Прим. ред.). В пресс-службе отметили, что сервис пока продолжает работу, но постановление суда предполагает возможность судебных приставов приостановить деятельность компании в любой момент. 

В апреле 2020 г. в Москве приостановили работу премиальных сервисов такси из-за пандемии коронавируса. В начале мая московский дептранс разрешил им возобновить работу при условии соблюдения санитарных требований и передачи данных о геолокации в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС). Сервис Wheely отказался передавать данные, посчитав, что такие требования противоречат Конституции, федеральному закону о защите персональных данных и указу мэра столицы о мерах по борьбе с коронавирусом.

Wheely обжаловала решение прокуратуры о незаконной деятельности

Дептранс обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку сервиса. 27 мая Мещанская межрайонная прокуратура Москвы выявила нарушения в работе Wheely, указав, что отказ от передачи сведений в ЕРНИС может повлечь осложнение эпидемической ситуации в городе и ставит под угрозу безопасность людей. Wheely обжаловал это решение.

«Дептранс попытался использовать вводящий в заблуждение указ (речь идет о приказе департамента о необходимости передавать данные о геолокации в ЕРНИС. – Прим. ред.), чтобы получить данные, к которым не имеет доступа ни один другой город и которые мы, согласно федеральному закону, должны защищать», – заявил гендиректор сервиса Антон Чиркунов. По его словам, главными жертвами этого решения станут водители и их семьи.

По мнению Чиркунова, точные данные геолокации можно легко соединить с другими наборами данных и, в результате, идентифицировать и самого пассажира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных