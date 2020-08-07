Суд вынес решение о приостановке работы сервиса Wheely

Суд вынес решение о приостановке работы сервиса WheelyЭто произошло после отказа сервиса передавать геолокацию поездок в ЦОДД
Сервис заказа премиальных автомобилей Wheely приостанавливает свою работу в Москве по решению Мещанского районного суда, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сервиса. Согласно копии постановления суда (есть в распоряжении «Ведомостей») компания должна приостановить работу на 90 дней с 7 августа 2020 г. Wheely будет обжаловать это решение.
Причина такого решения суда – отказ Wheely предоставлять данные о передвижении своих автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы (ЦОДД является оператором системы. – Прим. ред.). В пресс-службе отметили, что сервис пока продолжает работу, но постановление суда предполагает возможность судебных приставов приостановить деятельность компании в любой момент.
В апреле 2020 г. в Москве приостановили работу премиальных сервисов такси из-за пандемии коронавируса. В начале мая московский дептранс разрешил им возобновить работу при условии соблюдения санитарных требований и передачи данных о геолокации в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС). Сервис Wheely отказался передавать данные, посчитав, что такие требования противоречат Конституции, федеральному закону о защите персональных данных и указу мэра столицы о мерах по борьбе с коронавирусом.
Дептранс обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку сервиса. 27 мая Мещанская межрайонная прокуратура Москвы выявила нарушения в работе Wheely, указав, что отказ от передачи сведений в ЕРНИС может повлечь осложнение эпидемической ситуации в городе и ставит под угрозу безопасность людей. Wheely обжаловал это решение.
«Дептранс попытался использовать вводящий в заблуждение указ (речь идет о приказе департамента о необходимости передавать данные о геолокации в ЕРНИС. – Прим. ред.), чтобы получить данные, к которым не имеет доступа ни один другой город и которые мы, согласно федеральному закону, должны защищать», – заявил гендиректор сервиса Антон Чиркунов. По его словам, главными жертвами этого решения станут водители и их семьи.
По мнению Чиркунова, точные данные геолокации можно легко соединить с другими наборами данных и, в результате, идентифицировать и самого пассажира.