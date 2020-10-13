МЭА прогнозирует обрушение инвестиций в сланцевую добычу нефти в США

На этом фоне восстановить добычу до докризисного уровня США смогут к 2022 году, но это будет непросто из-за отсутствия дешевого кредитования. Для многих компаний падение цен на нефть спровоцировало не только снижение выручки, но и снижение кредитных рейтингов, объясняют эксперты МЭА. Это приводит к повышению стоимости заимствований. Так, средневзвешенная стоимость капитала для компаний, добывающих трудноизвлекаемую нефть, выросла примерно с 8% в последние годы до более чем 12% в 2020 году, что означает увеличение удельной стоимости добычи примерно на $5 за баррель. Тем не менее до 2040 года США будут оставаться крупнейшим производителем жидких углеводородов (нефти и конденсата), добывая чуть менее 20 млн баррелей в сутки.