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Поставки дешевого сахара оказались под угрозой

Его производители пожаловались на проблемы с получением субсидий
Екатерина Бурлакова
Сейчас рыночные оптовые цены составляют 43-45 руб./кг, что как минимум в 1,5 раза выше, чем год назад /Евгений Разумный / Ведомости

У некоторых производителей сахара возникли проблемы с получением субсидий. Этот вопрос обсуждался в Минпромторге 8 июня, рассказали «Ведомостям» три участника совещания. Они напоминают, что с конца декабря часть сахара в торговые сети продается с отпускной ценой не выше 36 руб./кг. Такая стоимость была зафиксирована соглашениями о стабилизации цен между производителями, ритейлерами и правительством: оно действовало до конца мая. После этого Минсельхоз договорился с производителями о сохранении аналогичных условий по сахару с 1 июня и до конца сентября 2021 г. Для стимулирования поставок правительство выделило заводам субсидии из расчета 5 руб. на килограмм продукции, всего – на 600 000 т.

Правила для распределения этих денег должны разработать региональные власти. Некоторые из них пока этого так и не сделали, рассказывают два собеседника «Ведомостей» в компаниях-производителях. А многие из тех, кто выпустил такие документы, сделали их «практически невыполнимыми», говорят они. Например, отдельные регионы требуют слишком много документов для подтверждения понесенных затрат, а также запрашивают излишне много сведений о предприятиях. Претензии, по их словам, возникли, в частности, к Краснодарскому и Ставропольскому краю. Из-за этой ситуации многие заводы хоть и продолжают работать по прямым договорам с торговыми сетями, но отказываются от сотрудничества с посредниками, которых выбрали региональные власти, говорит один из собеседников «Ведомостей». Это, по его словам, ставит под вопрос поставленную правительством задачу по обеспечению населения дешевым сахаром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных