Поставки дешевого сахара оказались под угрозой

Правила для распределения этих денег должны разработать региональные власти. Некоторые из них пока этого так и не сделали, рассказывают два собеседника «Ведомостей» в компаниях-производителях. А многие из тех, кто выпустил такие документы, сделали их «практически невыполнимыми», говорят они. Например, отдельные регионы требуют слишком много документов для подтверждения понесенных затрат, а также запрашивают излишне много сведений о предприятиях. Претензии, по их словам, возникли, в частности, к Краснодарскому и Ставропольскому краю. Из-за этой ситуации многие заводы хоть и продолжают работать по прямым договорам с торговыми сетями, но отказываются от сотрудничества с посредниками, которых выбрали региональные власти, говорит один из собеседников «Ведомостей». Это, по его словам, ставит под вопрос поставленную правительством задачу по обеспечению населения дешевым сахаром.