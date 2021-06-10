Поставки дешевого сахара оказались под угрозой

Поставки дешевого сахара оказались под угрозойЕго производители пожаловались на проблемы с получением субсидий
У некоторых производителей сахара возникли проблемы с получением субсидий. Этот вопрос обсуждался в Минпромторге 8 июня, рассказали «Ведомостям» три участника совещания. Они напоминают, что с конца декабря часть сахара в торговые сети продается с отпускной ценой не выше 36 руб./кг. Такая стоимость была зафиксирована соглашениями о стабилизации цен между производителями, ритейлерами и правительством: оно действовало до конца мая. После этого Минсельхоз договорился с производителями о сохранении аналогичных условий по сахару с 1 июня и до конца сентября 2021 г. Для стимулирования поставок правительство выделило заводам субсидии из расчета 5 руб. на килограмм продукции, всего – на 600 000 т.
Правила для распределения этих денег должны разработать региональные власти. Некоторые из них пока этого так и не сделали, рассказывают два собеседника «Ведомостей» в компаниях-производителях. А многие из тех, кто выпустил такие документы, сделали их «практически невыполнимыми», говорят они. Например, отдельные регионы требуют слишком много документов для подтверждения понесенных затрат, а также запрашивают излишне много сведений о предприятиях. Претензии, по их словам, возникли, в частности, к Краснодарскому и Ставропольскому краю. Из-за этой ситуации многие заводы хоть и продолжают работать по прямым договорам с торговыми сетями, но отказываются от сотрудничества с посредниками, которых выбрали региональные власти, говорит один из собеседников «Ведомостей». Это, по его словам, ставит под вопрос поставленную правительством задачу по обеспечению населения дешевым сахаром.