Продажи лекарств за четыре месяца упали на 13%Это не помешало аптечным сетям увеличить выручку от реализации препаратов
В первые четыре месяца 2021 г. российские аптечные сети продали 1,7 млрд упаковок лекарств, что на 12,8% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании отраслевого издания «Фармацевтический вестник» и AlphaRM, с которым ознакомились «Ведомости». Там также сказано, что в денежном выражении продажи у них увеличились на 4,8% до 390 млрд руб.
Средняя цена упаковки в 2019–2020 гг. не менялась и составляла 195 руб., однако в отчетный период этот показатель вырос на 20% год к году до 233 руб., следует из отчета. Увеличение средней стоимости там объясняется ростом продаж более дорогостоящих препаратов. Так, если в январе – апреле прошлого года в числе самых продаваемых лекарств были противовирусный ингавирин (производится АО «Валента», средняя цена – 671 руб.), противомикробное средство мирамистин (ООО «Инфамед», 398 руб.) и обезболивающий и противовоспалительный нурофен (Reckitt Benckiser, 186 руб.), то в этом году спросом пользовались уже совершенно другие препараты.