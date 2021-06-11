Продажи лекарств за четыре месяца упали на 13%

Средняя цена упаковки в 2019–2020 гг. не менялась и составляла 195 руб., однако в отчетный период этот показатель вырос на 20% год к году до 233 руб., следует из отчета. Увеличение средней стоимости там объясняется ростом продаж более дорогостоящих препаратов. Так, если в январе – апреле прошлого года в числе самых продаваемых лекарств были противовирусный ингавирин (производится АО «Валента», средняя цена – 671 руб.), противомикробное средство мирамистин (ООО «Инфамед», 398 руб.) и обезболивающий и противовоспалительный нурофен (Reckitt Benckiser, 186 руб.), то в этом году спросом пользовались уже совершенно другие препараты.