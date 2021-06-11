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Продажи лекарств за четыре месяца упали на 13%

Это не помешало аптечным сетям увеличить выручку от реализации препаратов
Мария Котова
Производители лекарств утверждают, что цены не повышали /Максим Стулов / Ведомости

В первые четыре месяца 2021 г. российские аптечные сети продали 1,7 млрд упаковок лекарств, что на 12,8% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании отраслевого издания «Фармацевтический вестник» и AlphaRM, с которым ознакомились «Ведомости». Там также сказано, что в денежном выражении продажи у них увеличились на 4,8% до 390 млрд руб.

Средняя цена упаковки в 2019–2020 гг. не менялась и составляла 195 руб., однако в отчетный период этот показатель вырос на 20% год к году до 233 руб., следует из отчета. Увеличение средней стоимости там объясняется ростом продаж более дорогостоящих препаратов. Так, если в январе – апреле прошлого года в числе самых продаваемых лекарств были противовирусный ингавирин (производится АО «Валента», средняя цена – 671 руб.), противомикробное средство мирамистин (ООО «Инфамед», 398 руб.) и обезболивающий и противовоспалительный нурофен (Reckitt Benckiser, 186 руб.), то в этом году спросом пользовались уже совершенно другие препараты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных