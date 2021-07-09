Росавиация предложила усилить проверки пилотов после катастрофы Ан-26

Росавиация предложила усилить проверки пилотов после катастрофы Ан-26Пилотов предлагается проверять на соблюдение техники захода на посадку и предотвращения столкновений с землей
Росавиация предложила авиакомпаниям проверять пилотов на соблюдение техники захода на посадку и предотвращения столкновения с землей после катастрофы с самолетом Ан-26 «Камчатского авиапредприятия», которая произошла на Камчатке 6 июля. Об этом говорится в письме руководителя Росавиации Александра Нерадько, которое 9 июля было разослано руководителям авиакомпаний. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность и получение подтвердили в двух авиакомпаниях.
Представитель Росавиации сообщил, что не комментирует служебную переписку. «Ведомости» направили запрос в Минтранс.
«Предлагаю... провести проверку знания и анализ соблюдения членами летных экипажей требований по обучению методам предотвращения столкновения исправного воздушного судна с землей, а также принципов использования системы предупреждения о близости земли», — говорится в письме. В документе уточняется, что при очередной подготовке пилотов авиакомпании должны будут акцентировать внимание на таких факторах, как: недопустимые отклонения от установленной схемы захода на посадку и преждевременное снижение, отсутствие или запоздалые действия экипажа при сигнализации об опасном сближении с землей, а также неправильное использование систем предупреждения о близости земли.
Нерадько в письме напомнил о катастрофе с самолетом Ан-28, принадлежащем ФГУП «Петропавловск-Камчатское авиационное предприятие» (предшественник АО «КАП») в сентябре 2012 г. также в районе аэродрома Паланы. Самолет при снижении столкнулся со склоном горы Пятибратка на удалении 10,7 км от аэродрома. Тогда жертвами авиакатастрофы стали 10 человек, четвертых удалось эвакуировать и спасти.
Комиссия, расследовавшая то происшествие, пришла к выводу, что причиной катастрофы стало нарушение экипажем схемы захода на посадку: самолет снизился слишком сильно для условий полета в горной местности и при сложных погодных условиях, говорится в письме. Кроме того, в крови обоих членов экипажа был обнаружен алкоголь. Росавиация также отметила низкий уровень дисциплины персонала ФГУП «Камчатское авиапредприятие», совершавшего рейс.
«Способствующими (авиакатастрофе. — Прим. ред.) факторами явились: низкий уровень дисциплины персонала ФГУП КАП и неудовлетворительное состояние летно-методической работы в авиапредприятии в части отсутствия контроля за проведением экипажами предполетной подготовки и выполнением схем заходов на посадку; бездействие экипажа при срабатывании сигнализации радиовысотомера о достижении опасной высоты», — подчеркнул Нерадько в письме.
Ан-26, вылетевший из Петропавловска-Камчатского, потерпел крушение 6 июля в районе аэропорта Паланы. На борту находились 28 человек, из них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три причины произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования. Расследование ведет также комиссия МАКа.