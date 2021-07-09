Росавиация предложила усилить проверки пилотов после катастрофы Ан-26

«Предлагаю... провести проверку знания и анализ соблюдения членами летных экипажей требований по обучению методам предотвращения столкновения исправного воздушного судна с землей, а также принципов использования системы предупреждения о близости земли», — говорится в письме. В документе уточняется, что при очередной подготовке пилотов авиакомпании должны будут акцентировать внимание на таких факторах, как: недопустимые отклонения от установленной схемы захода на посадку и преждевременное снижение, отсутствие или запоздалые действия экипажа при сигнализации об опасном сближении с землей, а также неправильное использование систем предупреждения о близости земли.