Обнаружены «черные ящики» упавшего на Камчатке Ан-26

Возле поселка Палана на Камчатке, на склоне сопки, обнаружены бортовые самописцы самолета Ан-26, потерпевшего крушение 6 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию поселка. Один из самописцев сильно поврежден — в нем нет блока обработки информации. Второй самописец не получил критических повреждений.