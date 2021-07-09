Обнаружены «черные ящики» упавшего на Камчатке Ан-26
Возле поселка Палана на Камчатке, на склоне сопки, обнаружены бортовые самописцы самолета Ан-26, потерпевшего крушение 6 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию поселка. Один из самописцев сильно поврежден — в нем нет блока обработки информации. Второй самописец не получил критических повреждений.
Ан-26, вылетевший из Петропавловска-Камчатского, потерпел крушение 6 июля. На борту находились 28 человек, из них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три причины произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.
Из-за трагедии на Камчатке до сегодняшнего дня включительно введен траур. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших в катастрофе Ан-26 в ближайшее время.