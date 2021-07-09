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Обнаружены «черные ящики» упавшего на Камчатке Ан-26

Ведомости

Возле поселка Палана на Камчатке, на склоне сопки, обнаружены бортовые самописцы самолета Ан-26, потерпевшего крушение 6 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию поселка. Один из самописцев сильно поврежден — в нем нет блока обработки информации. Второй самописец не получил критических повреждений.

Ан-26, вылетевший из Петропавловска-Камчатского, потерпел крушение 6 июля. На борту находились 28 человек, из них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три причины произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.

Из-за трагедии на Камчатке до сегодняшнего дня включительно введен траур. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших в катастрофе Ан-26 в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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