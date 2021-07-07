Путин поручил оказать помощь семьям погибших в катастрофе Ан-26 в ближайшее время
Семьи погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 на Камчатке должны получить помощь в самое ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Все вопросы социального характера, помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время», — цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин направил главе Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ан-26. Как сообщал «Интерфакс», семьи погибших при крушении самолета получат около 3,5 млн руб. выплат. Такая сумма компенсации была названа на совещании в правительстве Камчатского края. В нее входит сумма по страховке 2 025 000 руб., 1 млн руб. — от авиакомпании и 500 000 руб. из краевого бюджета.
Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского и потерпел крушение 6 июля. На борту находились 28 человек — 22 пассажира и 6 членов экипажа. Следствие рассматривает три версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.