Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Путин поручил оказать помощь семьям погибших в катастрофе Ан-26 в ближайшее время

Ведомости

Семьи погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 на Камчатке должны получить помощь в самое ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Все вопросы социального характера, помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время», — цитирует ТАСС Путина.

Ранее Путин направил главе Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ан-26. Как сообщал «Интерфакс», семьи погибших при крушении самолета получат около 3,5 млн руб. выплат. Такая сумма компенсации была названа на совещании в правительстве Камчатского края. В нее входит сумма по страховке 2 025 000 руб., 1 млн руб. — от авиакомпании и 500 000 руб. из краевого бюджета.

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского и потерпел крушение 6 июля. На борту находились 28 человек — 22 пассажира и 6 членов экипажа. Следствие рассматривает три версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.

Ранее по теме: Семьи погибших при крушении Ан-26 получат 3,5 млн рублей компенсации

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных