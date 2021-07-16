Рестораторы поддержали решение Сергея Собянина об отмене QR-кодов

Для многих рестораторов ситуация после введения QR-кодов развивалась крайне негативно, каждый день приходили сообщения о закрытии заведений и Федерация рестораторов и отельеров России писала об этом в письме Собянину, говорит ее вице-президент Сергей Миронов. Больше всего пострадали рестораны без веранд, куда не пускали посетителей без QR-кодов, и таких было большинство, поясняет он: «Если всего ресторанов в Москве больше 15 000, то лишь у 3000 из них были летние веранды». Поэтому саму новость об отмене QR-кодов рестораторы восприняли очень позитивно, говорит Миронов, и те, кто закрылись за время действия кодов думают, как возобновить действие в ближайшее время.