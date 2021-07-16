Рестораторы поддержали решение Сергея Собянина об отмене QR-кодов

Рестораторы поддержали решение Сергея Собянина об отмене QR-кодовЗа время действия ограничений сильнее всего пострадали заведения без летних веранд
Представители бизнеса, которых опросили «Ведомости», поддержали решения властей по отмене системы QR-кодов для посещения общепита. С 28 июня рестораны и кафе в Москве могут посещать только вакцинированные от COVID-19, переболевшие коронавирусом или получившие отрицательный ПЦР-тест. Для подтверждения нужно получать QR-код на официальном портале.
Собянин заявил, что эта мера выполнила свою задачу – эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. Поэтому с 19 июля QR-коды для посещения общепита будут отменены. Большинство московских компаний выполнили требования по вакцинации сотрудников, сказал он. За последний месяц более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19. Мэр Москвы подчеркнул, что задача по стимулированию вакцинации выполнена благодаря московским рестораторам.
Решения об отмене QR-кодов удалось добиться благодаря прямому каналу коммуникации власти и бизнеса, передала «Ведомостям» через представителя уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. 15 июля в мэрии прошло совещание с представителями бизнеса, которые доложили Собянину о ситуации в отрасли, рассказал «Ведомостям» источник, участвовавший во встрече. На ней, в частности, озвучивалась статистика по количеству ресторанов, пострадавших от ограничительных мер.
С 28 июня в Москве закрылось около 190 ресторанов, тогда как за весь 2020 г. – только 220, уточнила «Ведомостям» основательница сети «Андерсон», а также общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. При этом быстро нарастить трафик, как в прошлом году после локдауна, не удастся, отмечает она. В 2020 г. было закрыто все – и рестораны, и кинотеатры, и музей, и парки, поэтому сразу после снятия ограничений посетителей было очень много. Сейчас же вернуться к показателям, которые были до введения QR-кодов, удастся в лучшем случае к концу августа.
Для многих рестораторов ситуация после введения QR-кодов развивалась крайне негативно, каждый день приходили сообщения о закрытии заведений и Федерация рестораторов и отельеров России писала об этом в письме Собянину, говорит ее вице-президент Сергей Миронов. Больше всего пострадали рестораны без веранд, куда не пускали посетителей без QR-кодов, и таких было большинство, поясняет он: «Если всего ресторанов в Москве больше 15 000, то лишь у 3000 из них были летние веранды». Поэтому саму новость об отмене QR-кодов рестораторы восприняли очень позитивно, говорит Миронов, и те, кто закрылись за время действия кодов думают, как возобновить действие в ближайшее время.
Приветствует отмену ограничений сооснователь ресторанного холдинга «Тигрус» (Osteria Mario, Zest, Швили) Хенрик Винтер: еще продолжается летний период, и гостям нравится приходить в ресторан, не только на веранду, где сейчас жарко, но и в основное помещение. «Наш трафик упал на 90%, а выручка без летнего кафе давала 15% от выручки месяц назад. Работать в таком режиме для нас хуже, чем полное закрытие ресторанов, потому что мы с трудом зарабатывали, чтобы покрывать расходы ресторанов, наша работа была убыточной», – говорит он.
В сети «Андерсон», по словам Татуловой, ситуация складывалась по-разному. В ресторанах с верандами продажи упали на 30%, а там, где их нет, – на 85%. Два ресторана, расположенных в торговых центрах, пришлось временно закрыть, так как там посетителей не было вообще.
За период действия QR-кодов продажи сети «Шоколадница» сократились на 35% по отношению к периоду, предшествовавшему их введению, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Олег Подгорный. Причем до ограничений сети удалось выйти в плюс по отношению к 2019 г., отмечает он. По словам Подгорного, потери из-за действия QR-кодов могли бы быть и больше, но их удалось минимизировать за счет хорошо развитой доставки. Он надеется, что потребители сразу же после снятия ограничений вернутся в рестораны и восстановить трафик удастся быстро.
Ресторатор Александр Раппопорт тоже положительно оценивает решение властей, ведь это позволит бизнесу работать без каких-либо ограничений. Впрочем, он отмечает, что рестораны с летними верандами не понесли серьезных потерь.
Веранды, которые можно было посещать без QR-кода, выполнили свою задачу и дали возможность ресторанам и кафе пережить период ограничений, отметила Минеева. Но они обеспечивали не больше 30-40% от обычного оборота даже при полной заполняемости. На восстановление отрасли общепита потребуется время, считает она.
О снятии аналогичных ограничений с бизнеса сразу после Собянина объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.