Путин предложил создать второе транспортное кольцо вокруг Петербурга

Он напомнил, что из фонда национального благосостояния (ФНБ) выделят средства для продления скоростной трассы М11 «Нева» (Петербург – Москва) через Казань до Екатеринбурга («Ведомости» писали об этом). Таким образом, сказал президент, трасса позволит проехать от Балтики до Урала.