Путин предложил создать второе транспортное кольцо вокруг Петербурга

Путин предложил создать второе транспортное кольцо вокруг ПетербургаТрафик по существующей дороге в 2 раза больше, чем предусмотрено проектом
Президент Владимир Путин 26 июля на совещании по вопросам развития транспортного комплекса Санкт-Петербурга предложил создать вторую кольцевую автодорогу.
Он напомнил, что из фонда национального благосостояния (ФНБ) выделят средства для продления скоростной трассы М11 «Нева» (Петербург – Москва) через Казань до Екатеринбурга («Ведомости» писали об этом). Таким образом, сказал президент, трасса позволит проехать от Балтики до Урала.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам