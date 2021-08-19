«Газпром» пересмотрел прогноз средней цены по контрактам в Европу

6 августа биржевая цена газа в Европе достигла рекордного показателя. Стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF в ходе торгов достигла 44,65 евро за 1000 кВт\ч, что эквивалентно $546 за 1000 кубометров. При этом 18 августа после публикации немецкого газотранспортного оператора Gascade ошибочных данных о якобы начавшихся поставках по газопроводу «Северный поток – 2» цены на газ снизились примерно на 10%. Газ продолжил дешеветь и сегодня после того, как «Газпром» заявил о начале поставок по «Северному потоку — 2» в этом году. После этого стоимость газа в Европе снизилась еще на 9% — до $480 за 1000 куб. м.