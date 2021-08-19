«Газпром» пересмотрел прогноз средней цены по контрактам в Европу
«Газпром» пересмотрел прогноз средней цены по поставкам газа в европейское дальнее зарубежье в 2021 г. в рамках долгосрочных контрактов на газ, следует из публикации в Telegram-канале компании. Новая оценка составляет $269,6 за 1 тыс. кубических метров газа, что на 30% выше предыдущего прогноза.
««Газпром» обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 г. Новый прогноз на 30% выше – 269,6 долл. за 1 тыс. куб. м.», — говорится в сообщении компании.
Ранее «Газпром» оценил возможный объем поставок по газопроводу «Северный поток — 2» в 2021 г. в размере 5,6 млрд куб. м. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%.
Высокие цены на газ в Европы сохраняются на фоне низкого уровня заполнения газовых хранилищ ЕС и Украины, сообщала компания в начале августа. В украинских ПХГ отмечалось отставание по закачке от прошлого года, оно достигало 5 млрд куб. м. В свою очередь, в европейских ПХГ из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд куб. м было восполнено только 27,6 млрд куб. м. «Отставание от уровня запасов на ту же дату прошлого года составляет 27,9 млрд куб. м.», — сообщала компания.
6 августа биржевая цена газа в Европе достигла рекордного показателя. Стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF в ходе торгов достигла 44,65 евро за 1000 кВт\ч, что эквивалентно $546 за 1000 кубометров. При этом 18 августа после публикации немецкого газотранспортного оператора Gascade ошибочных данных о якобы начавшихся поставках по газопроводу «Северный поток – 2» цены на газ снизились примерно на 10%. Газ продолжил дешеветь и сегодня после того, как «Газпром» заявил о начале поставок по «Северному потоку — 2» в этом году. После этого стоимость газа в Европе снизилась еще на 9% — до $480 за 1000 куб. м.