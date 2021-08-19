«Газпром» назвал возможный объем поставок по «Северному потоку-2» в 2021 году
«По газопроводу "Северный поток — 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа», — сообщили в холдинге. При этом поставки газа действующему газопроводу «Северный поток» за семь месяцев 2021 г., по данным «Газпрома», составили 33,7 млрд куб. против 32,9 млрд куб. м годом ранее.
В целом, как сообщает компания, поставки газа в Германию через трубопроводы с января по июль по всем направлениям составили 33,1 млрд куб. м. Это 42,1% или на 9,8 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период 2020 г. и на 8,5% или на 2,6 млрд куб. м больше, чем за семь месяцев 2019 г.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%.
Как заявили в середине июля в Минэкономики ФРГ, вторая нитка «Северного потока -2» почти готова, сейчас проект проходит процесс технической экспертизы и приемки. Точная дата введения в эксплуатацию не называется.