«Газпром» назвал возможный объем поставок по «Северному потоку-2» в 2021 году

В целом, как сообщает компания, поставки газа в Германию через трубопроводы с января по июль по всем направлениям составили 33,1 млрд куб. м. Это 42,1% или на 9,8 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период 2020 г. и на 8,5% или на 2,6 млрд куб. м больше, чем за семь месяцев 2019 г.