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«Газпром» назвал возможный объем поставок по «Северному потоку-2» в 2021 году

Ведомости

Поставки газа по газопроводу «Северный поток — 2» в текущем году могут составить 5,6 млрд куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».

«По газопроводу "Северный поток — 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа», — сообщили в холдинге. При этом поставки газа действующему газопроводу «Северный поток» за семь месяцев 2021 г., по данным «Газпрома», составили 33,7 млрд куб. против 32,9 млрд куб. м годом ранее.

В целом, как сообщает компания, поставки газа в Германию через трубопроводы с января по июль по всем направлениям составили 33,1 млрд куб. м. Это 42,1% или на 9,8 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период 2020 г. и на 8,5% или на 2,6 млрд куб. м больше, чем за семь месяцев 2019 г.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%.

Как заявили в середине июля в Минэкономики ФРГ, вторая нитка «Северного потока -2» почти готова, сейчас проект проходит процесс технической экспертизы и приемки. Точная дата введения в эксплуатацию не называется.

Ранее по теме: Цены на газ в Европе рухнули на фоне ошибочных сообщений о запуске «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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