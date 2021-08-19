Цена газа в Европе упала после заявления «Газпрома» о планах по «Северному потоку — 2»

В целом, как сообщала компания, поставки газа в Германию через трубопроводы с января по июль по всем направлениям составили 33,1 млрд куб. м. Это на 42,1%, или на 9,8 млрд куб. м, больше, чем за аналогичный период 2020 г. и на 8,5% (или на 2,6 млрд куб. м) больше, чем за семь месяцев 2019 г.