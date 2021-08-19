Цена газа в Европе упала после заявления «Газпрома» о планах по «Северному потоку — 2»
Стоимость сентябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов 19 августа снижалась на 9,4% до $480 за 1000 куб. м, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные биржевых торгов.
С 2016 г. нидерландский TTF стал крупнейшим газовым хабом Европы, потеснив на 2-е место британский NBP. Здесь торгуется как трубопроводный, так и сжиженный природный газ.
Позднее стоимость газа несколько отыграла падение и поднялась до чуть выше $490 за 1000 куб. м. Общее падение его цены за день составляло 9,4%.
Цена на газ в Европе начала снижаться после заявления «Газпрома». В компании заявили, что поставки газа по газопроводу «Северный поток — 2» в текущем году могут составить 5,6 млрд куб. м. Для прокачки обозначенного объема газа эксплуатация «Северного потока — 2» должна начаться не позже середины октября.
В целом, как сообщала компания, поставки газа в Германию через трубопроводы с января по июль по всем направлениям составили 33,1 млрд куб. м. Это на 42,1%, или на 9,8 млрд куб. м, больше, чем за аналогичный период 2020 г. и на 8,5% (или на 2,6 млрд куб. м) больше, чем за семь месяцев 2019 г.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%.