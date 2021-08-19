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Продажи повседневных товаров восстановились после пандемии

Люди вернулись в магазины, но онлайн-продажи растут быстрее
Екатерина Бурлакова
После всплеска онлайн-продаж год назад часть потребителей вернулась в офлайн /Photoxpress

После года падения во II квартале 2021 г. продажи товаров повседневного спроса (FMCG) впервые выросли в натуральном выражении – на 5,3%, свидетельствуют данные NielsenIQ. Они учитывают реализацию продовольственной и непродовольственной продукции в магазинах современной (розничные сети федерального, регионального и местного уровня) и традиционной (рынки, киоски, павильоны) торговли в городах с населением свыше 10 000 человек.

В сравнении с допандемийным 2019 годом во II квартале 2021 г. продажи повседневных товаров были всего на 0,2% ниже, чем в аналогичный период 2019 г. Таким образом, этот показатель практически вернулся на допандемийный уровень. Директор по работе с ритейлерами «NielsenIQ Россия» Константин Локтев напоминает, что с началом пандемии в марте 2020 г. потребители сделали запасы – в основном товаров с длительными сроками хранения: круп, макарон, консервов, туалетной бумаги, алкоголя и т. д. После этого из-за сокращения доходов, а также общей неопределенности и нервозности траты были резко снижены, продолжает Локтев. В итоге месячная динамика продаж в натуральном выражении с апреля 2020 г. по март 2021 г. была негативной год к году и только с апреля этого года она начала выходить в плюс, следует из данных NielsenIQ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных