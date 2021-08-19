Продажи повседневных товаров восстановились после пандемии

В сравнении с допандемийным 2019 годом во II квартале 2021 г. продажи повседневных товаров были всего на 0,2% ниже, чем в аналогичный период 2019 г. Таким образом, этот показатель практически вернулся на допандемийный уровень. Директор по работе с ритейлерами «NielsenIQ Россия» Константин Локтев напоминает, что с началом пандемии в марте 2020 г. потребители сделали запасы – в основном товаров с длительными сроками хранения: круп, макарон, консервов, туалетной бумаги, алкоголя и т. д. После этого из-за сокращения доходов, а также общей неопределенности и нервозности траты были резко снижены, продолжает Локтев. В итоге месячная динамика продаж в натуральном выражении с апреля 2020 г. по март 2021 г. была негативной год к году и только с апреля этого года она начала выходить в плюс, следует из данных NielsenIQ.