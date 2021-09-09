Входящий в АФК «Система» холдинг «Биннофарм групп» вложит 2,5 млрд рублей в разработку лекарств

Входящий в АФК «Система» холдинг «Биннофарм групп» вложит 2,5 млрд рублей в разработку лекарствОн хочет вывести на российский рынок более 100 новых препаратов
Фармацевтический холдинг «Биннофарм групп» инвестирует 2,5 млрд руб. в создание R&D-центра — площадки, где будут осуществляться разработка и опытное производство лекарств. Об этом «Ведомостям» рассказал его представитель. По его словам, объект будет расположен в Красногорском районе Московской области, где у холдинга уже есть одно из предприятий. На первом этапе компания планирует в I квартале 2022 г. открыть центр фармацевтической разработки, а также производство твердых и мягких лекарственных форм. После этого предполагается запустить центр разработки биотехнологических препаратов и опытное производство, сроки еще не определены. Общая площадь R&D-центра составит 12 000 кв. м.
«Биннофарм групп» входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которой совместно с финансовым партнером принадлежит 75,3% холдинга. Еще 12,5% суммарно у Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда, а также ближневосточных фондов, названия которых не раскрываются. 11,2% долей в нем владеет «ВТБ капитал». Холдинг объединяет пять предприятий: «Оболенское», «Биннофарм» (у него две производственные площадки), а также «Синтез» и «Биоком». Суммарно им принадлежит 450 регистрационных удостоверений лекарств.
Сейчас на базе каждого предприятия «Биннофарм групп» есть свои небольшие R&D-центры, новый объект консолидирует и расширит действующие мощности, пояснил представитель компании. По его словам, благодаря этому проекту к 2025 г. холдинг сможет вывести более 100 новых для себя препаратов для лечения заболеваний в области дерматологии, неврологии, гинекологии и др., часть которых не имеет сегодня аналогов в России. Это будут аналоги лекарств, не представленных сейчас в России. Ежегодно портфель компании будет обновляться более чем на 10%, заявил генеральный директор «Биннофарм групп» Рустем Муратов.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов сомневается в том, «Биннофарм групп» сможет вывести большое количество принципиально новых препаратов, не имеющих аналогов в России. В тех терапевтических направлениях, в которых собирается работать холдинг, рынок уже достаточно хорошо развит. Недоступно на нем максимум несколько десятков наименований. Причем связано это не столько с особенностями производства, сколько с регуляторными барьерами, отмечает Беспалов. По его мнению, скорее всего речь идет о создании новых лекарственных форм за счет модификации уже имеющихся в России продуктов.