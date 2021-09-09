Входящий в АФК «Система» холдинг «Биннофарм групп» вложит 2,5 млрд рублей в разработку лекарств

Сейчас на базе каждого предприятия «Биннофарм групп» есть свои небольшие R&D-центры, новый объект консолидирует и расширит действующие мощности, пояснил представитель компании. По его словам, благодаря этому проекту к 2025 г. холдинг сможет вывести более 100 новых для себя препаратов для лечения заболеваний в области дерматологии, неврологии, гинекологии и др., часть которых не имеет сегодня аналогов в России. Это будут аналоги лекарств, не представленных сейчас в России. Ежегодно портфель компании будет обновляться более чем на 10%, заявил генеральный директор «Биннофарм групп» Рустем Муратов.