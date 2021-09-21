«Яндекс.Такси» выделит на больничные для курьеров и водителей 1 млрд рублей

«Яндекс.Такси» выделит на больничные для курьеров и водителей 1 млрд рублейПрограмма страхования включает в себя компенсацию по болезни до 2000 рублей в день
Группа компаний «Яндекс.Такси» (объединяет агрегатор такси и сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка») инвестирует 1 млрд руб. собственных средств до конца 2022 г. в программу страхования для водителей и курьеров, которая будет предусматривать компенсацию по болезни и в результате несчастных случаев. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Точное число партнеров сервиса компания не раскрывает, однако уточняет, что к ее платформе «Яндекс.Про», через которую работают водители и курьеры, подключено более 100 000 самозанятых.
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