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«Яндекс.Такси» выделит на больничные для курьеров и водителей 1 млрд рублей

Программа страхования включает в себя компенсацию по болезни до 2000 рублей в день
Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Группа компаний «Яндекс.Такси» (объединяет агрегатор такси и сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка») инвестирует 1 млрд руб. собственных средств до конца 2022 г. в программу страхования для водителей и курьеров, которая будет предусматривать компенсацию по болезни и в результате несчастных случаев. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Точное число партнеров сервиса компания не раскрывает, однако уточняет, что к ее платформе «Яндекс.Про», через которую работают водители и курьеры, подключено более 100 000 самозанятых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных