Власти разрешили такси и каршерингу собирать биометрические данные водителей

Власти разрешили такси и каршерингу собирать биометрические данные водителейНо компании пока не уверены, поможет ли это их бизнесу
Правительство утвердило перечень случаев, в которых нефинансовым организациям разрешено собирать и обрабатывать в информационных системах персональные биометрические данные физлиц. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Биометрию разрешили собирать при проходе на территорию организаций и участии в собраниях гражданско-правового характера, за исключением случаев, связанных с оборонно-промышленным, топливно-энергетическим и транспортным комплексом. В этом перечне отдельно упомянуты сервисы такси и каршеринга.
Постановление вступит в силу с 1 марта 2022 г. и будет действовать до 1 марта 2028 г.
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