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Власти разрешили такси и каршерингу собирать биометрические данные водителей

Но компании пока не уверены, поможет ли это их бизнесу
Денис Ильюшенков Александр Волобуев
Андрей Махонин / Ведомости

Правительство утвердило перечень случаев, в которых нефинансовым организациям разрешено собирать и обрабатывать в информационных системах персональные биометрические данные физлиц. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Биометрию разрешили собирать при проходе на территорию организаций и участии в собраниях гражданско-правового характера, за исключением случаев, связанных с оборонно-промышленным, топливно-энергетическим и транспортным комплексом. В этом перечне отдельно упомянуты сервисы такси и каршеринга.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2022 г. и будет действовать до 1 марта 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных