Власти разрешили такси и каршерингу собирать биометрические данные водителей

Правительство утвердило перечень случаев, в которых нефинансовым организациям разрешено собирать и обрабатывать в информационных системах персональные биометрические данные физлиц. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Биометрию разрешили собирать при проходе на территорию организаций и участии в собраниях гражданско-правового характера, за исключением случаев, связанных с оборонно-промышленным, топливно-энергетическим и транспортным комплексом. В этом перечне отдельно упомянуты сервисы такси и каршеринга.