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Люди купили почти в два раза больше лекарств от COVID-19, чем закупили для них власти

Причины – тяга россиян к самолечению и перебои с бесплатными препаратами в ряде регионов
Мария Котова
Многие россияне, заболев, не обращаются к врачу, но используют препараты из списка рекомендованных Минздравом самостоятельно / Максим Стулов / Ведомости

За восемь месяцев этого год аптечные сети продали 40,2 млн упаковок лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19, следует из совместного исследования отраслевого издания «Фармацевтический вестник» и компании AlphaRM («Ведомости» с ним ознакомились). Это почти в два раза больше, чем закупило для жителей России государство (23,3 млн упаковок). Годом ранее ситуация была еще более показательной. За первые восемь месяцев аптеки продали 30,4 млн упаковок лекарств для лечения коронавируса, а через госзакупки было реализовано 8,3 млн.

При этом российские власти в этом году потратили на приобретение лекарств от коронавируса больше денег, чем население, покупавшее их в аптеках самостоятельно. Затраты государства на это с января по август 2021 г. составили 44,2 млрд руб., тогда как через аптеки было реализовано препаратов на 37,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных