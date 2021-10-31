Люди купили почти в два раза больше лекарств от COVID-19, чем закупили для них власти

Люди купили почти в два раза больше лекарств от COVID-19, чем закупили для них властиПричины – тяга россиян к самолечению и перебои с бесплатными препаратами в ряде регионов
За восемь месяцев этого год аптечные сети продали 40,2 млн упаковок лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19, следует из совместного исследования отраслевого издания «Фармацевтический вестник» и компании AlphaRM («Ведомости» с ним ознакомились). Это почти в два раза больше, чем закупило для жителей России государство (23,3 млн упаковок). Годом ранее ситуация была еще более показательной. За первые восемь месяцев аптеки продали 30,4 млн упаковок лекарств для лечения коронавируса, а через госзакупки было реализовано 8,3 млн.
При этом российские власти в этом году потратили на приобретение лекарств от коронавируса больше денег, чем население, покупавшее их в аптеках самостоятельно. Затраты государства на это с января по август 2021 г. составили 44,2 млрд руб., тогда как через аптеки было реализовано препаратов на 37,5 млрд руб.