Афобазол тестируют на пациентах, переболевших COVID-19

Структура «Фармстандарта» Виктора Харитонина – компания «Отисифарм» – проводит клиническое исследование эффективности своего препарата афобазол у пациентов с расстройствами адаптации после перенесенного COVID-19. Информация об этом содержится в государственном реестре лекарственных средств. Испытание началось в октябре этого года и продолжится до 31 декабря 2022 г., указано там. В нем должны принять участие 196 пациентов. В качестве организаций, в которых предполагается проведение исследования, указан только московский Научный центр персонализированной медицины. Он принадлежит психиатру Надежде Соловьевой. Представители самого центра, а также «Отисифарма» и «Фармстандарта» комментарии не предоставили.