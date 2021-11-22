Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке со скидкой 35%

Афобазол тестируют на пациентах, переболевших COVID-19

«Фармстандарт» хочет заработать на постковидном синдроме
Мария Котова
На фоне пандемии очень многие компании пытаются найти своим продуктам новое применение в рамках лечения COVID-19 или его последствий / Евгений Разумный / Ведомости

Структура «Фармстандарта» Виктора Харитонина – компания «Отисифарм» – проводит клиническое исследование эффективности своего препарата афобазол у пациентов с расстройствами адаптации после перенесенного COVID-19. Информация об этом содержится в государственном реестре лекарственных средств. Испытание началось в октябре этого года и продолжится до 31 декабря 2022 г., указано там. В нем должны принять участие 196 пациентов. В качестве организаций, в которых предполагается проведение исследования, указан только московский Научный центр персонализированной медицины. Он принадлежит психиатру Надежде Соловьевой. Представители самого центра, а также «Отисифарма» и «Фармстандарта» комментарии не предоставили.

Депрессивные состояния и нарушения когнитивных функций у переболевших COVID-19 встречаются довольно часто, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от постковидного синдрома страдает до 20% людей.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных