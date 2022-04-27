После месяца ажиотажного спроса продажи лекарств стабилизировались

Снижение продаж продолжится и дальше, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Лето – это традиционно низкий сезон для фармрозницы, а оснований для повышения доходов населения нет, отмечает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он считает, что после весеннего всплеска наступит насыщение рынка и спад продаж. Причем, по словам Беспалова, снижение будет достаточно ощутимым и произойдет оно не в ближайшие недели, а в перспективе одного-двух месяцев. Выручка аптек из-за инфляции, которая ведет к повышению стоимости товаров, вряд ли опустится ниже уровня лета 2020 г., считает генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Он напоминает, что тогда на фоне начала пандемии коронавируса тоже начался ажиотажный спрос на лекарства. В итоге на пике в марте аптеки выручили 127 млрд руб., но к маю продажи сократились почти в 1,5 раза до 75,3 млрд руб. Столько же было и в июне, и чуть больше – 80 млрд руб. – в июле.