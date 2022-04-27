Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

После месяца ажиотажного спроса продажи лекарств стабилизировались

Но дальше фармрозницу ждет существенный спад, считают эксперты
Анна Киселева
За снижением продаж последуют кассовые разрывы / Евгений Разумный / Ведомости

Продажи лекарств стабилизировались после мартовского ажиотажа, следует из еженедельного мониторинга аналитической компании DSM Group. По ее данным, в период с 28 февраля по 6 марта (т. е. практически сразу после начала спецоперации на Украине) россияне приобрели 146 млн упаковок различных препаратов. Это в 1,5 раза больше, чем было как на предыдущей неделе, так и годом ранее.

Недельная выручка аптек при этом практически удвоилась (до 54 млрд руб.). С тех пор продажи фармрозницы неуклонно снижались. Так, в период с 21 по 27 марта 2022 г. этот показатель вернулся на уровень до начала ажиотажного спроса (98 млн упаковок), затем аптеки стали продавать все меньше и меньше – 84 млн шт. (с 28 марта по 3 апреля), 77 млн упаковок (с 4 по 10 апреля) и 79 млн шт. (с 11 по 17 апреля). Выручка фармрозницы при этом закономерно упала – до 27,75 млрд, 25,52 млрд и млрд 24,99 руб., что в целом соответствует уровню прошлого года.

Снижение продаж продолжится и дальше, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Лето – это традиционно низкий сезон для фармрозницы, а оснований для повышения доходов населения нет, отмечает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он считает, что после весеннего всплеска наступит насыщение рынка и спад продаж. Причем, по словам Беспалова, снижение будет достаточно ощутимым и произойдет оно не в ближайшие недели, а в перспективе одного-двух месяцев. Выручка аптек из-за инфляции, которая ведет к повышению стоимости товаров, вряд ли опустится ниже уровня лета 2020 г., считает генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Он напоминает, что тогда на фоне начала пандемии коронавируса тоже начался ажиотажный спрос на лекарства. В итоге на пике в марте аптеки выручили 127 млрд руб., но к маю продажи сократились почти в 1,5 раза до 75,3 млрд руб. Столько же было и в июне, и чуть больше – 80 млрд руб. – в июле.

Вы видите 37% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных