После месяца ажиотажного спроса продажи лекарств стабилизировались

После месяца ажиотажного спроса продажи лекарств стабилизировалисьНо дальше фармрозницу ждет существенный спад, считают эксперты
Продажи лекарств стабилизировались после мартовского ажиотажа, следует из еженедельного мониторинга аналитической компании DSM Group. По ее данным, в период с 28 февраля по 6 марта (т. е. практически сразу после начала спецоперации на Украине) россияне приобрели 146 млн упаковок различных препаратов. Это в 1,5 раза больше, чем было как на предыдущей неделе, так и годом ранее.
Недельная выручка аптек при этом практически удвоилась (до 54 млрд руб.). С тех пор продажи фармрозницы неуклонно снижались. Так, в период с 21 по 27 марта 2022 г. этот показатель вернулся на уровень до начала ажиотажного спроса (98 млн упаковок), затем аптеки стали продавать все меньше и меньше – 84 млн шт. (с 28 марта по 3 апреля), 77 млн упаковок (с 4 по 10 апреля) и 79 млн шт. (с 11 по 17 апреля). Выручка фармрозницы при этом закономерно упала – до 27,75 млрд, 25,52 млрд и млрд 24,99 руб., что в целом соответствует уровню прошлого года.
Снижение продаж продолжится и дальше, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Лето – это традиционно низкий сезон для фармрозницы, а оснований для повышения доходов населения нет, отмечает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он считает, что после весеннего всплеска наступит насыщение рынка и спад продаж. Причем, по словам Беспалова, снижение будет достаточно ощутимым и произойдет оно не в ближайшие недели, а в перспективе одного-двух месяцев. Выручка аптек из-за инфляции, которая ведет к повышению стоимости товаров, вряд ли опустится ниже уровня лета 2020 г., считает генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Он напоминает, что тогда на фоне начала пандемии коронавируса тоже начался ажиотажный спрос на лекарства. В итоге на пике в марте аптеки выручили 127 млрд руб., но к маю продажи сократились почти в 1,5 раза до 75,3 млрд руб. Столько же было и в июне, и чуть больше – 80 млрд руб. – в июле.