ГТЛК и Челябинская область будут развивать логистический центр в регионе

ГТЛК и Челябинская область будут развивать логистический центр в регионеЮжный Урал попробуют сделать хабом на пути в Азию
16 июня на полях ПМЭФ 2022 АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и правительство Челябинской области подпишут соглашения по развитию транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Южноуральский» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Южноуральская», сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с проектом. Представитель ГТЛК подтвердил эту информацию.
В соглашении планируется создание ОЭЗ «Южноуральская» под управлением ООО «Сухой Порт Южноуральский» (структура ГТЛК), говорит источник «Ведомостей». ТЛЦ «Южноуральский» должен играть роль опорного терминала для консолидации грузов с северо-запада и из центральной части Китая, затем их будут доставлять конечным грузополучателям в России. Также он сможет исполнять функцию распределительного центра для Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Перми и Самары, поясняет собеседник.
Как устроен ТЛЦ «Южноуральский»
Сейчас в состав ТЛЦ входит складской комплекс класса «А» площадью 82 000 кв. м, контейнерный терминал емкостью порядка 10 000 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), железнодорожная и инженерно-коммунальная инфраструктура. В 2021 году на контейнерном терминале ТЛЦ прошли первые отправки экспортных грузов, в том числе медного концентрата и свинца, в Китай.
По словам источника, в ТЛЦ должны размещаться, например, ремонтно-механические цеха, сборочные производства и склады.
Закон предполагает, что резиденты ОЭЗ имеют налоговые, административные и таможенные льготы. Например, налог на прибыль в первые пять лет составляет 4%, в следующую пятилетку – 9%, с 11-го года – 15,5%, налог на имущество организаций обнуляется на 10 лет, транспортный – на 11 лет, земельный – на 5 лет.
Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих передал «Ведомостям» через представителя, что ТЛЦ может стать «ключевым объектом» для нового транспортно-промышленного хаба. По его словам, одним из ключевых преимуществ ОЭЗ станет возможность бесперебойного грузооборота с Китаем через Казахстан без морского маршрута через Суэцкий канал. Маршрут также разгрузит Восточный полигон РЖД (БАМ и Транссиб), добавил топ-менеджер.
Географическое положение Челябинской области позволит встроиться в международный транспортный коридор «Север-Юг» для увеличения товарооборота со странами Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Африки, передал губернатора области Алексей Текслер через представителя. Загрузку ТЛЦ, по словам губернатора, могут обеспечить уральские производители труб, металлопроката, сельхозпродукции.»Есть возможность и формирования встречных грузопотоков, что позволяет не только снизить транспортные издержки, но и исключить порожний пробег подвижного состава», – добавил Текслер.
Представитель ВЭБ.РФ на вопрос «Ведомостей» о перспективах проекта и возможной помощи государства заявил, что поддержка логистических инфраструктурных проектов как и развитие международных транспортных коридоров относится к приоритетным направления деятельности госкорпорации. «Вместе с тем проект целесообразно рассматривать с учетом отработки грузовой базы и наличия комплексных мер господдержки создания и развития международного коридора «Север — Юг», — добавил он.
Генеральный директор «ИнфраВЭБ» Денис Ноздрачев считает, что на данный момент проект содержит ряд рисков по возврату инвестиций и нуждается в проработке, в первую очередь, в части объемов грузовой базы. »На окупаемость проекта существенно влияет корректность расчета его планируемой загрузки, – пояснил он. – В Екатеринбурге в текущем году планируется к открытию крупный ТЛЦ, транспортный терминал — в Уфе, с учетом этого инвестиции в проект имеют высокий риск недостатка грузовой базы, который следует минимизировать».
По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, с учетом переориентации экспортных и импортных потоков в восточном направлении логичен интерес к активному участию в проекте по созданию ОЭЗ на площадке ТЛЦ «Южноуральский», где уже есть вся необходимая инфраструктура и существует потенциал значительного увеличения грузооборота. По мнению эксперта, ГТЛК выступит «квалифицированным финансовым и инвестиционным партнером, что сможет повысить привлекательность площадки ОЭЗ для инвесторов и значительно ускорить реализацию инвестиционных проектов по созданию новых мощностей».