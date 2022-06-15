ГТЛК и Челябинская область будут развивать логистический центр в регионе

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, с учетом переориентации экспортных и импортных потоков в восточном направлении логичен интерес к активному участию в проекте по созданию ОЭЗ на площадке ТЛЦ «Южноуральский», где уже есть вся необходимая инфраструктура и существует потенциал значительного увеличения грузооборота. По мнению эксперта, ГТЛК выступит «квалифицированным финансовым и инвестиционным партнером, что сможет повысить привлекательность площадки ОЭЗ для инвесторов и значительно ускорить реализацию инвестиционных проектов по созданию новых мощностей».