Производители бортпитания просят помощи государства

Производители бортпитания просят помощи государстваЗакрытие аэропортов юга и снижение международного трафика подкосили их бизнес
Предприятия – производители бортового питания обратились в Росавиацию с просьбой поддержать их в кризисный период. Письмо в ведомство было направлено от имени ассоциации «Аэропорт» 6 июля. «Ведомости» ознакомились с копией документа.
В нем отмечается, что отраслевые меры поддержки не затронули региональные аэропорты и малые воздушные линии, а они пострадали от сокращения трафика не меньше, чем, например, крупные аэропорты. В схожем положении оказались и предприятия – производители бортпитания. Они «несут колоссальные убытки и могут прекратить свое существование из-за отсутствия источников финансирования», говорится в письме.
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