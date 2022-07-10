Производители бортпитания просят помощи государства

В нем отмечается, что отраслевые меры поддержки не затронули региональные аэропорты и малые воздушные линии, а они пострадали от сокращения трафика не меньше, чем, например, крупные аэропорты. В схожем положении оказались и предприятия – производители бортпитания. Они «несут колоссальные убытки и могут прекратить свое существование из-за отсутствия источников финансирования», говорится в письме.