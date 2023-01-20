Отношения между маркетплейсами и продавцами предложили закрепить в законе

Разделяет точку зрения Ozon и президент АКИТ Артем Соколов, отметивший, что если маркетплейс нарушает прописанные в оферте положения, продавец вправе обратиться в суд. По его словам, обязанность маркетплейсов предоставлять в открытом доступе подробную детальную информацию обо всех штрафах, удержаниях, иных действиях прописана в отраслевых стандартах, принятых на площадке Минпромторга, которые подписали все платформы и ассоциации, объединяющие продавцов. «И даже если внести такой пункт в пятый антимонопольный пакет, к которому он по сути не имеет никакого отношения, все равно подобный спор может разрешаться только в рамках судопроизводства, где истец должен будет доказать, что нарушение было», – полагает он.