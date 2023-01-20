Отношения между маркетплейсами и продавцами предложили закрепить в законе

Отношения между маркетплейсами и продавцами предложили закрепить в законеПятый антимонопольный пакет ФАС обрастает отраслевыми поправками
Маркетплейсы могут лишить права по своему усмотрению блокировать продавцов или списывать их средства в виде штрафов. Правила, по которым площадки смогут налагать такие санкции, предложено закрепить поправками к законопроекту пятого антимонопольного пакета, который рассматривается сейчас в Госдуме. Соответствующее предложение направил в профильный думский комитет Алексей Кожевников, гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» и член Общественного совета ФАС России.
Свое обращение Кожевников отослал в конце декабря 2022 г. на имя председателя комитета по защите конкуренции Госдумы Валерия Гартунга («Справедливая Россия»). Копия письма была также направлена заместителю руководителя ФАС Сергею Пузыревскому, следует из текста письма, с которым ознакомились «Ведомости». Направление обращения «Ведомостям» подтвердил Кожевников. «Ведомости» также направили запрос в ФАС.
Кожевников предлагает внести в закон «О защите конкуренции» главу, в которой запретить платформам определенные действия или бездействия, используемые для заключения сделок между продавцами и покупателями, следует из обращения. В частности, предлагается запретить маркетплейсам ограничивать продавцам доступ к услугам, приостанавливать или прекращать оказание услуг продавцам без их письменного или электронного уведомления «с указанием мотивированных причин, фактов и обстоятельств, являющихся основанием такого отказа». Фактическое приостановление или прекращение доступа продавца к платформе должно происходить не менее чем через 14 дней после такого уведомления. Также предлагается запретить «списание денежных средств продавца без заблаговременного предоставления такому продавцу документально оформленных доказательств, подтверждающих факт нарушения со стороны продавца».
Предложенные меры могут войти в перечень поправок к законопроектам «пятого антимонопольного пакета». Летом законопроект о регулировании деятельности электронных торговых платформ внесло в Госдуму правительство, в ноябре он прошел первое чтение, сейчас идет сбор поправок ко второму чтению. В частности, новый законопроект вводит понятие «сетевого эффекта», т. е. влияния какой-либо одной платформы на общие условия обращения какого-либо товара или на возможность устранения других участников рынка.
Действующий закон «О защите конкуренции» уже предусматривает возможность признания доминирующего положения той или иной цифровой платформы, если ее доля на рынке превышает 35%, отмечает в своем письме Кожевников. «Необходимо предусмотреть более эффективные правила регулирования недопустимого нерыночного поведения цифровых платформ, которые позволят защитить предпринимателей от злоупотреблений рыночной властью», – пишет он.
Комитет по защите конкуренции Госдумы проводил в декабре 2022 г. парламентские слушания по рассмотрению предложений отрасли, сообщил «Ведомостям» Гартунг. По его словам, комитет собирает поправки к законопроекту до 17 февраля. Рассмотреть проект во втором чтении с учетом всех поступивших поправок депутаты могут в марте 2023 г., добавил депутат.
Как ФАС хочет регулировать соцсети
Свои поправки ко второму чтению законопроекта также разработала ФАС. В ноябре 2022 г. она направила их в правительство, предложив распространить регулирование маркетплейсов на соцсети и поисковики. С критикой этих предложений выступили ряд ведомств, в том числе Минэкономразвития и Минцифры, писали «Ведомости». Ознакомившись со всеми заключениями, правительство предложило ФАС разработать отдельный законопроект по регулированию соцсетей по аналогии с маркетплейсами.
С позицией Кожевникова о необходимости дополнительного регулирования отношений площадок с продавцами в корне не согласны сами платформы.
«Предложения Кожевникова в большинстве своем уже урегулированы гражданским законодательством и не требуют дополнительного регулирования», – заявил «Ведомостям» представитель Ozon. По его словам, добросовестные участники рынка уже и так следуют разработанным на площадке ФАС отраслевым принципам, а также стандартам взаимодействия, разработанным с участием Минпромторга и Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Wildberries, DNS «Ситилинк», «М.Видео», «Эльдорадо» и др.).
Разделяет точку зрения Ozon и президент АКИТ Артем Соколов, отметивший, что если маркетплейс нарушает прописанные в оферте положения, продавец вправе обратиться в суд. По его словам, обязанность маркетплейсов предоставлять в открытом доступе подробную детальную информацию обо всех штрафах, удержаниях, иных действиях прописана в отраслевых стандартах, принятых на площадке Минпромторга, которые подписали все платформы и ассоциации, объединяющие продавцов. «И даже если внести такой пункт в пятый антимонопольный пакет, к которому он по сути не имеет никакого отношения, все равно подобный спор может разрешаться только в рамках судопроизводства, где истец должен будет доказать, что нарушение было», – полагает он.
«Маркетплейсы не заинтересованы в сокращении числа предпринимателей на площадке, но для нас важно, чтобы продавцы соблюдали права потребителей и все требования регуляторов», – отметил представитель Wildberries. Собеседник добавил, что приостановка сотрудничества с предпринимателем «может быть только при нарушении им законодательства и существенных нарушениях положений оферты (например, при продаже запрещенного к реализации товара)».
Механизмы удаления аккаунтов продавцов с маркетплейсов, правила начисления штрафов и т. п. в настоящее время не регламентированы действующим законодательством, не согласен с Соколовым юрист Алексей Минаев. «Это частно-правовые отношения: что-то частично регулируется законом, частично – стандартами саморегулирования, частично – договором маркетплейса и селлера», – отмечает он. Что касается действующего законодательства, цифровые платформы, в том числе маркетплейсы, должны следовать требованиям закона «Об информации», «О защите прав потребителей», а также положениям Гражданского кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, добавил юрист.
«Пплатформы стремятся к выработке общеотраслевых правил саморегулирования. Например, за последние годы рядом платформ, в том числе маркетплейсами, были подписаны базовые принципы взаимодействия участников цифровых рынков, стандарты взаимодействия маркетплейсов и поставщиков, хартия профессиональной этики сервисов размещения объявлений и другие стандарты саморегулирования», – резюмировал он.