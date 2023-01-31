Турция увеличила импортные пошлины на плоский прокат

По мнению трейдера, введенные повышенные пошлины при текущих ценах не являются заградительными для российских металлургов, но они снизят маржинальность их продаж. Также, возможно, им придется продавать в Турцию продукцию более низких переделов – слябы, из которых изготавливается плоский прокат. По информации трейдера, российский ГК-рулон в Турции сейчас предлагается по цене $715-735 на базисе CFR (с доставкой до порта). А цена на местный ГК-рулон находится на уровне $750-765/т на базисе ex-works (на воротах завода).