Турция увеличила импортные пошлины на плоский прокат

Турция увеличила импортные пошлины на плоский прокатЭто снизит прибыль российских металлургов, но экспорт в страну не остановится
Турция подняла импортные пошлины на плоский прокат. Об этом сообщило отраслевое агентство Steelorbis со ссылкой на публикацию в официальном издании турецких властей Official Gazette от 28 января 2023 г. (есть у «Ведомостей»).
Импортная пошлина на горячекатаный (ГК) рулон увеличена с 9 до 15%, на холоднокатаный (ХК) рулон – с 10 до 17%. Для компаний, которые используют ГК-рулон для дальнейших переделов, а также изготовления сварных труб, пошлина увеличилась с 6 до 13%, а для производителей бытовой техники пошлина на ХК-рулон выросла с 7 до 15%. Также подняты пошлины на толстый лист с 9-15% до 15-20%.
По данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI; является поставщиком информации для расчета акциза на сталь для ФАС и мониторинга рынка для Минфина РФ), Турция являлась крупнейшим экспортным рынком для российского непокрытого (неоцинкованного и неокрашенного) проката в 2022 г.
Экспорт горячекатаного рулона из России в Турцию, по данным MMI, сократился в 2022 г. на 15% до 1,3 млн т. «На динамике могли отразиться общемировое снижение спроса на сталь во втором полугодии 2022 г., а также проблемы с фрахтом, – говорит директор по развитию MMI Илья Коломеец. – Возможно также, что не все турецкие покупатели смогли продолжить работу с Россией после введения санкций».
По данным Ассоциации турецких производителей стали (TCUD), которые приводит Steelorbis, в целом за 11 месяцев 2022 г. Турция импортировала 7,79 млн т плоского проката против 9,43 млн за весь 2021 г. «Ведомости» направили запрос в ассоциацию. Представители крупнейших производителей плоского проката в России – НЛМК, «Северстали» и ММК – отказались от комментариев.
«Увеличение импортных пошлин на плоский прокат в Турции крайне негативно скажется на российских металлургах, – сказал "Ведомостям" источник в металлургической компании. – Эти меры ставят отечественных сталелитейщиков в неконкурентное положение на турецком рынке по сравнению со странами, имеющими соглашение о свободной торговле с Турцией и, таким образом, не платящими никаких пошлин. Мы будем обращаться в Минэкономразвития РФ с тем, чтобы вопрос повышенных пошлин был поднят на межгосударственном уровне».
Согласно данным на сайте минторга Турции, у страны есть 22 соглашения о беспошлинной торговле, в том числе с Южной Кореей, Египтом, Тунисом, Сингапуром, Венесуэлой и Великобританией.
«Повышение пошлин может отразиться на основных поставщиках стали в Турцию, включая Китай и Индию», – сказал «Ведомостям» представитель Минэкономразвития РФ. Он добавил, что российские производители также заинтересованы в сохранении своего присутствия на турецком рынке. В ведомстве рассчитывают на «урегулирование вопроса во взаимодействии с турецкими коллегами».
Глава Турецкой ассоциации экспортеров стали (CIB) Аднан Аслан ранее жаловался на слишком высокую долю энергетических расходов в себестоимости местных сталелитейщиков, которая делает их все менее конкурентоспособными по сравнению с поставщиками из других стран, писало отраслевое агентство Kallanish 26 января 2023 г. Аслан отмечал, что убытки сталелитейной отрасли отрицательно повлияют на цепочки в других отраслях, поэтому защита и усиление домашней стальной отрасли должны быть приоритетом. Он также просил принять необходимые меры, чтобы предотвратить импорт по «демпинговым ценам».
«Мощности по производству плоского проката в Турции растут, и страна, естественно, хочет с помощью импортных пошлин сделать так, чтобы они были загружены», - сказал «Ведомостям» международный трейдер. По данным Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), производство стали в Турции в 2022 г. упало на 13% до 35,1 млн т.
По мнению трейдера, введенные повышенные пошлины при текущих ценах не являются заградительными для российских металлургов, но они снизят маржинальность их продаж. Также, возможно, им придется продавать в Турцию продукцию более низких переделов – слябы, из которых изготавливается плоский прокат. По информации трейдера, российский ГК-рулон в Турции сейчас предлагается по цене $715-735 на базисе CFR (с доставкой до порта). А цена на местный ГК-рулон находится на уровне $750-765/т на базисе ex-works (на воротах завода).
«Меры введены так неожиданно, что возникают вопросы – что будет с тем товаром, который уже грузится в портах или идет по морю, будет ли это цена со старой пошлиной или уже новой?» – рассуждает собеседник «Ведомостей».
Турецкие власти заботятся в первую очередь о внутренних производителях, подчеркивает аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. «По всей видимости, турецкие заводы стали менее конкурентны относительно прочих производителей и власти решили их поддержать на внутреннем рынке, что нормально», – говорит эксперт. Она отмечает значительное падение экспортных поставок из Турции в основные страны-потребители в 2022 г. По данным CIB, вывоз стальной продукции из Турции в 2022 г. упал на 18% до 19,6 млн т.
По словам Лукичевой, рентабельность поставок стальной продукции в Турцию с учетом увеличенной пошлины будет зависеть от себестоимости производства у конкретной компании. «Вполне вероятно, что поставки останутся рентабельными, в связи с чем не придется перенаправлять потоки товара на другие рынки», – говорит эксперт. Старший аналитик инвестиционного банка «Синара» по металлургии и добыче Дмитрий Смолин считает, что повышение пошлин на ГК-рулон с 9 до 15% вряд ли будет означать остановку экспорта стальной продукции в Турцию из России, «просто маржа при таких поставках скорее всего снизится».
По словам Смолина, рентабельность экспортных продаж у российских металлургов сейчас заметно ниже (в том числе при поставке в Турцию), чем на внутреннем рынке, из-за падения цен на сталь в 2022 г. По данным MMI, экспортные цены на российский горячекатаный рулон на базисе FOB Черное море снизились с $783/т в январе 2022 г. до $566/т в декабре того же года.
Экспортные цены на российский ГК-прокат с начала года подросли на 10-15% до $660/т, что должно компенсировать рост пошлины, подсчитал он.