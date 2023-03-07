Эксперты оценили перспективы работы «Вкусвилл» в Дубае

Эксперты оценили перспективы работы «Вкусвилл» в ДубаеНа этом рынке закрепиться проще, чем в Грузии или Армении, полагают они
«Вкусвилл» запустил продажу своих продуктов в Дубае через сервис экспресс-доставки YallaMarket. Об этом сообщили 7 марта в пресс-службе российской компании. Перед стартом продаж оба участника коллаборации протестировали спрос на товары, после чего первоначально запланированный ассортимент увеличили в пять раз. В сообщении «Вкусвилла» уточняется, что оплата заказа возможна любым удобным способом, в том числе через Google Pay или с помощью российских банковских карт. Скорость доставки не превышает 60 минут.
Дубай является перспективным рынком с точки зрения международной экспансии. Компания может начать развивать там бизнес, чтобы в дальнейшем расширяться, заявил «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
«Для «Вкусвилла» в Дубае хорошие перспективы. В таких районах, как Дубай Марина, есть большое количество обеспеченных россиян. У «Вкусвилла» поэтому есть не только потенциал в онлайне (то есть в доставке – «Ведомости»), но и в офлайне», – отметил он.
Дубай – это глобальный рынок, что делает его более выигрышным, чем, например, рынок Армении, Грузии или Казахстана, где также есть релоканты из России. «Дубай очевидно перспективнее с точки зрения глобальной экспансии – там рядом другие эмираты, Саудовская Аравия, это центр притяжения», – поясняет Бурмистров. Он напомнил, что ранее российская компания начала процесс регистрации в Нидерландах с целью дальнейшего выхода на IPO.
Дубай – это не первый зарубежный проект «Вкусвилл», но первый в формате экспресс-доставки, подчеркивает старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. По ее мнению, у проекта есть достаточно предпосылок для успешной реализации: много российских крупных компаний перенесли свой бизнес или открыли филиалы в ОАЭ. «Дубай – это не тот рынок, для которого важно обеспечить низкую себестоимость. А наличие экспресс-доставки с российскими корнями позволяет обеспечить быструю доставку и выход на русскоязычную общину», – отмечает эксперт.
С этой оценкой перспектив российской компании согласен президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. «Дубай – мультикультурный город с высоким уровнем жизни, где мало местных производств, но есть высокий запрос населения на продукты для здорового питания, в том числе и у находящейся там русскоязычной аудитории», – поясняет он. Однако спрос будет формироваться не только за счет российской аудитории – жители Дубая привыкли к импортным продуктам питания и в целом готовы пробовать новое, считает эксперт.
В ноябре 2022 г. «Вкусвилл» запустил тестовые продажи в Китае, а в декабре начала доставлять товары в страны СНГ.