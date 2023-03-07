Эксперты оценили перспективы работы «Вкусвилл» в Дубае

Дубай – это не первый зарубежный проект «Вкусвилл», но первый в формате экспресс-доставки, подчеркивает старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. По ее мнению, у проекта есть достаточно предпосылок для успешной реализации: много российских крупных компаний перенесли свой бизнес или открыли филиалы в ОАЭ. «Дубай – это не тот рынок, для которого важно обеспечить низкую себестоимость. А наличие экспресс-доставки с российскими корнями позволяет обеспечить быструю доставку и выход на русскоязычную общину», – отмечает эксперт.