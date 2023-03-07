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Технологии / Бизнес

У интернет-ритейлера «Онлайн-трейд» остался один владелец

Стоимость выкупленных Сергеем Посеуковом 50% компании оценивается в $70 млн
Маргарита Соболь
ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ

Бизнесмен Сергей Посеуков стал единоличным владельцем интернет-ритейлера «Онлайн-трейд». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в конце января 2023 г. он выкупил 50% долей в этой компании у своего партнера – коммерческого директора ритейлера Алексея Аграновского. Связаться с ними не удалось. Запрос в «Онлайн-трейд» остался без ответа.

Сам интернет-ритейлер был основан в 1998 г. как магазин бытовой и компьютерной техники и электроники. Сейчас на площадке продаются также товары для дома, строительства и ремонта, спорта, детские товары и материалы для творчества, БАДы и лекарства. По данным Data Insight, в 2021 г. «Онлайн-трейд» занимал 22-е место в списке 100 крупнейших российских интернет-магазинов. Выручка компании в 2021 г. составила 25,4 млрд руб., чистая прибыль – 604 млн руб.

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Сумму сделки генеральный директор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров оценивает в $70 млн (5,3 млрд руб. по курсу ЦБ). Согласно данным ЕГРЮЛ, приобретенная Посеуковым доля все еще находится в залоге у Аграновского. Это означает, что сделка структурирована так, чтобы новый владелец смог выплачивать деньги поэтапно, объясняет Бурмистров. В этом случае ему не придется привлекать кредиты и увеличивать долговую нагрузку на бизнес.

Консолидацию всей компании в одних руках партнер Cross Insights Борис Овчинников считает положительным фактором для онлайн-ритейлера. При одном владельце решения принимаются гораздо быстрее, объясняет эксперт. Оба аналитика отмечают, что «Онлайн-трейд» в 2022 г. незначительно сократил обороты – до 25 млрд руб., по данным «Infoline-аналитики».

С одной стороны, компания обладает хорошими компетенциями в категории бытовой техники и электроники и имеет свою лояльную аудиторию, но объективно она проигрывает крупнейшим маркетплейсам Wildberries. Ozon и «Яндекс.Маркету», рассуждает Бурмистров. Но если сравнивать с динамикой других крупных интернет-магазинов электроники и мультикатегорийных интернет-магазинов (не перешедших на модель маркетплейсов), то «Онлайн-трейд» добился в 2022 г. очень неплохих результатов. У многих конкурентов (например «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк») количество заказов сократилось на десятки процентов, рассказывает Овчинников. В то время как у «Онлайн-трейда» был небольшой рост числа заказов – около 7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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