У интернет-ритейлера «Онлайн-трейд» остался один владелец

С одной стороны, компания обладает хорошими компетенциями в категории бытовой техники и электроники и имеет свою лояльную аудиторию, но объективно она проигрывает крупнейшим маркетплейсам Wildberries. Ozon и «Яндекс.Маркету», рассуждает Бурмистров. Но если сравнивать с динамикой других крупных интернет-магазинов электроники и мультикатегорийных интернет-магазинов (не перешедших на модель маркетплейсов), то «Онлайн-трейд» добился в 2022 г. очень неплохих результатов. У многих конкурентов (например «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк») количество заказов сократилось на десятки процентов, рассказывает Овчинников. В то время как у «Онлайн-трейда» был небольшой рост числа заказов – около 7%.