Казахстан подтвердил подачу исков на $16 млрд к операторам месторождений нефти

Казахстан подтвердил подачу исков на $16 млрд к операторам месторождений нефтиЭто может стать началом торга с инвесторами для увеличения доходов государства
Казахстанская госкомпания PSA, которая представляет интересы страны в соглашениях о разделе продукции (СРП; льготный режим для привлечения иностранных инвестиций в освоение недр), подала иски в международный арбитраж к компаниям-операторам, разрабатывающим нефтяные месторождения Кашаган и Карачаганак. Об этом заявил 11 апреля 2023 г. министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. Суммарно PSA предъявила претензии на $16,5 млрд. Министр добавил, что иски к операторам поданы на $3,5 млрд и на $13 млрд. По его словам, речь идет «об исполнении соглашения о разделе продукции, а не о налоговых спорах».
«К сожалению, я ограничен в комментариях. Единственное, что могу сказать, – данные иски поданы в интересах народа Казахстана», – пояснил Саткалиев (цитата по ТАСС).
Оператором проекта Кашагана является North Caspian Operating Company (NCOC). Оператор действует от имени участников СРП: KMG Kashagan B.V. (16,9%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,8%), Total EP Kazakhstan (16,8%), AgipCaspian Sea B.V. (16,8%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,8%), а также CNPC Kazakhstan B.V. (8,33%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,56%).
Разработкой Карачаганака занимается компания Karachaganak Petroleum Operating BV. Проект реализуют Shell и Eni (владеют по 29,25% долей), Chevron (18%), российская «Лукойл» (13,5%) и казахстанский «Казмунайгаз» (10%).
О подаче исков к операторам Кашагана и Карачаганака 5 апреля сообщали источники Bloomberg. По их словам, речь идет о «несанкционированных расходах», которые операторы якобы не должны были вычитать из налогооблагаемой базы. Нарушения были зафиксированы в 2010–2018 гг. на Кашагане и в 2010-2019 гг. на Карачаганаке. Собеседники агентства уточняли, что истец указывает на нарушения операторами СРП тендерных процедур на обоих проектах и на невыполнение в полном объеме работы подрядчиков на Кашагане. Иск по Кашагану будет рассматриваться в Женеве, по Карачаганаку – в Стокгольме.
Кашаган считается одним из крупнейших месторождений нефти в мире, открытых за последние десятилетия. Извлекаемые запасы оцениваются в 9-13 млрд барр. нефти. Коммерческая добыча нефти началась в 2016 г. Карачаганак также считается одним из крупнейших в мире, запасы составляют 1,2 млрд т нефти и 1,35 трлн куб. м газа.
Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова поясняет, что власти Казахстана фактически обвинили операторов месторождений в завышении расходов, что привело к убыткам Казахстана или недополученной прибыли по этим СРП-проектам. Но установить завышение расходов, по мнению юриста, «будет непросто», особенно если эти расходы возникли и были учтены в финансовом результате проекта много лет назад. «Итоги спора будут зависеть от того, какими документами в обоснование иска располагает Казахстан», – добавляет Лукьянова.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что основная причина претензий Казахстана к операторам Кашагана и Карачаганака состоит в том, что власти страны «хотят улучшить свои позиции в рамках СРП». «Это фактическая попытка пересмотреть соглашение о разделе продукции, чтобы перераспределить доходность от проектов в ближайшие годы», – поясняет он.
Как напоминает Юшков, СРП находится вне рамок национального налогового законодательства. Подача исков также укладывается во внутриполитическую повестку Казахстана: президент страны Касым-Жомарт Токаев сейчас активно проводит реформы и пообещал увеличить доходность от углеводородных проектов в стране, добавляет аналитик.
«Ведомости» направили запросы участникам СРП-проектов по разработке Кашагана и Карачаганака.
Напомним, что ранее власти России пересмотрели условия работы в рамках СРП-проектов по добыче нефти и газа в стране. В 2022 г. после усиления антироссийских санкций иностранные нефтекомпании объявили об уходе из России. Среди них также были ExxonMobil и Shell, которые выполняли функции операторов в СРП-проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» соответственно. Указами президента России компании-операторы этих проектов были переведены в российскую юрисдикцию. Иностранным компаниям дали возможность остаться в проектах – для этого они должны были в течение месяца после перевода оператора в России заявить о желании остаться в проекте. Доли остальных компаний будут выставлены на продажу.