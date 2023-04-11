Казахстан подтвердил подачу исков на $16 млрд к операторам месторождений нефти

Напомним, что ранее власти России пересмотрели условия работы в рамках СРП-проектов по добыче нефти и газа в стране. В 2022 г. после усиления антироссийских санкций иностранные нефтекомпании объявили об уходе из России. Среди них также были ExxonMobil и Shell, которые выполняли функции операторов в СРП-проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» соответственно. Указами президента России компании-операторы этих проектов были переведены в российскую юрисдикцию. Иностранным компаниям дали возможность остаться в проектах – для этого они должны были в течение месяца после перевода оператора в России заявить о желании остаться в проекте. Доли остальных компаний будут выставлены на продажу.