Кассация отклонила иск рекламного агентства к OBI на 155 млн рублей

С марта 2022 г. многие западные компании полностью ушли из России (Apple, Coca-Cola, Ford, Nokia и др.) или приостановили свои рекламные инвестиции (Pepsico, Mars, Nestle, Procter & Gamble и др.). В 2022 г. рекламный рынок сократился на 2% до 392 млрд руб. (без НДС; без учета сегмента ТВ), следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В прошлом году ассоциация впервые в истории не раскрыла показатели телевизионного сегмента рекламного рынка. По оценке рекламной группы OMD OM Group, ТВ-сегмент в 2022 г. сократился на 10–15% к 2021 г. до 168–178 млрд руб.