Кассация отклонила иск рекламного агентства к OBI на 155 млн рублей

Кассация отклонила иск рекламного агентства к OBI на 155 млн рублейOMD Media Direction планирует обжаловать решение в Верховном суде
Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу АО «ОМД Медиа Дирекшн» (юрлицо рекламного агентства OMD Media Direction; входит в группу Media Direction Group). Истец требовал от трех юрлиц сети строительных гипермаркетов OBI (ООО «Оби франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад») 155 млн руб. Об этом передает корреспондент «Ведомостей» из зала судебного заседания.
OMD Media Direction размещала рекламу OBI c марта 2014 г., следует из материалов дела в картотеке арбитража. По поручению торговой сети OMD Media Direction через агентство MDG Trade (входит в Media Direction Group) подтвердило годовую сделку с НРА (Национальный рекламный альянс; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) на размещение рекламы OBI на региональных телеканалах в 2022 г. А через агентство Volt Media Direction Group (входит в ту же рекламную группу) заключило контракт на размещение indoor-рекламы (реклама внутри помещений. – «Ведомости»).
Но в марте 2022 г. OBI в одностороннем порядке и в нарушении сроков, установленных контрактами, отменила рекламные размещения с апреля того же года, также отмечается в материалах дела.
Что такое OBI
Cеть строительных гипермаркетов OBI работает в России с 2003 г. На начало 2022 г. в нее входило 27 гипермаркетов, сейчас их 25, по данным сайта компании. Совокупная выручка юридических лиц компании (ООО «Оби франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад», ООО «Сделай своими руками – Казань», ООО «Оби прямой импорт и поставки») в 2022 г. составила 30,3 млрд руб.
В марте 2022 г. OBI, принадлежавшая на тот момент немецкой OBI GmbH, на фоне начавшейся СВО на Украине объявила о прекращении деятельности в России. В конце июля российские активы сети были проданы инвестиционно-строительной компании MAX. Впоследствии у торговой сети еще трижды менялись собственники. Сейчас OBI принадлежит АО «Аллонж», его учредители не раскрываются.
Исковые требования OMD Media Direction в размере 155 млн руб. были полностью удовлетворены в феврале 2023 г. Арбитражным судом города Москвы. Но в мае Девятый арбитражный апелляционный суд после рассмотрения совместной жалобы ООО «Оби франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» снизил сумму взыскания до порядка 1 млн руб. Суд посчитал, что исковые требования рекламного агентства были необоснованно завышены.
Штрафы и надбавки за отказ от размещения рекламы суды кассационной и апелляционной инстанции вполне логично квалифицировали только как неустойку по агентскому соглашению, пояснил юрист агентства IM Legal Александр Егоров, который представлял интересы OBI в суде: «Поскольку требования OMD Media Direction возникли исключительно в связи с нарушением сроков отказа от рекламы».
OMD Media Direction включала в свои исковые требования также и сумму штрафов НРА за снятие ТВ-рекламы до конца 2022 г., продолжает Егоров. Но, во-первых, в материалах дела нет документов, подтверждающих выставление этих штрафов и их оплату, утверждает он: «Есть только счета, выставленные агентству аффилированными компаниями-посредниками, которые непосредственно и размещали рекламу».
А во-вторых, согласно контракту с OMD Media Direction, даже доказанные убытки за перенос и снятие рекламы торговая сеть должна была компенсировать, если контракт продолжает действовать, продолжает Егоров. «Но OBI полностью разорвала агентский договор с OMD Media Direction: невозможно применять надбавку к стоимости услуг, если услуги не оказываются», – резюмирует он.
OMD Media Direction будет обжаловать решение кассационной инстанции в Верховном суде, сообщил представитель агентства.
Штрафы за отказ от рекламной кампании предусмотрены договором и подлежат оплате на основании заключенной сделки, утверждает он.
Рекламный бюджет на ТВ формируется на долгосрочной, как правило, годовой основе и, если рекламодатель отказывается от размещения рекламы за пределами установленных контрактами сроков, другие рекламодатели не могут занять освободившийся ТВ-инвентарь, заявляет представитель OMD Media Direction: «В результате телеканалы не получают прибыль». Для компенсации ущерба от таких ситуаций и используются штрафы за снятие бюджетов.
На рекламном рынке уже был крупный иск, в рамках которого агентство взыскивало с рекламодателя средства за отказ от размещения рекламы в 2022 г. В ноябре 2022 г. Mediamaker (входит в рекламную группу Group4Media) подала иск на сумму 176,6 млн руб. к ООО «ИКЕА Дом» (юрлицу шведско-голландской компании Ikea в России). В феврале 2023 г. Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил исковые требования рекламного агентства, в апреле Десятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение первой инстанции. В августе 2023 г. ООО «ИКЕА Дом» прекратило производство по кассационной жалобе.
С марта 2022 г. многие западные компании полностью ушли из России (Apple, Coca-Cola, Ford, Nokia и др.) или приостановили свои рекламные инвестиции (Pepsico, Mars, Nestle, Procter & Gamble и др.). В 2022 г. рекламный рынок сократился на 2% до 392 млрд руб. (без НДС; без учета сегмента ТВ), следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В прошлом году ассоциация впервые в истории не раскрыла показатели телевизионного сегмента рекламного рынка. По оценке рекламной группы OMD OM Group, ТВ-сегмент в 2022 г. сократился на 10–15% к 2021 г. до 168–178 млрд руб.