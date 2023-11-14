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Регионы смогут регулировать торговлю пивом и сидром в общепите

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму
Анастасия Ковалева
Freepik

Власти субъектов России смогут запретить или ограничить розничную продажу пива, сидра, пуаре, медовухи в точках общепита. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов разных фракций. Среди авторов вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин. Депутаты – авторы инициативы входят в рабочую группу по борьбе с «наливайками», пояснил «Ведомостям» один из парламентариев.

Как следует из пояснительной записки, авторов законопроекта беспокоит, что «во многих субъектах Российской Федерации остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов». Еще 14 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал опрос: «Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых «наливаек»: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» В опросе приняли участие 236 000 человек, 79% из них ответили «да».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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