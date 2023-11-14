Регионы смогут регулировать торговлю пивом и сидром в общепите

Как следует из пояснительной записки, авторов законопроекта беспокоит, что «во многих субъектах Российской Федерации остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов». Еще 14 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал опрос: «Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых «наливаек»: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» В опросе приняли участие 236 000 человек, 79% из них ответили «да».