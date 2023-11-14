Регионы смогут регулировать торговлю пивом и сидром в общепите

Регионы смогут регулировать торговлю пивом и сидром в общепитеСоответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму
Власти субъектов России смогут запретить или ограничить розничную продажу пива, сидра, пуаре, медовухи в точках общепита. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов разных фракций. Среди авторов вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин. Депутаты – авторы инициативы входят в рабочую группу по борьбе с «наливайками», пояснил «Ведомостям» один из парламентариев.
Как следует из пояснительной записки, авторов законопроекта беспокоит, что «во многих субъектах Российской Федерации остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов». Еще 14 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал опрос: «Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых «наливаек»: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» В опросе приняли участие 236 000 человек, 79% из них ответили «да».