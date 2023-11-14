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Игорь Чалик покинет пост замминистра транспорта

Он займет руководящую должность в одной из структур министерства
Герман Костринский Александр Волобуев
Илья Питалев / РИА Новости

Заместитель министра транспорта РФ по авиации Игорь Чалик покинет свой пост в декабре 2023 г. Об этом сообщили два источника «Ведомостей» и подтвердил затем представитель Минтранса.

Чалик «продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта», говорит представитель министерства. По его словам, затем он планирует перейти «на другую позицию в системе транспортного комплекса России». Один из источников «Ведомостей» уточнил, что договор с Чаликом истекает в декабре 2023 г., и принято решение его не продлевать.

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«Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России», – добавил представитель пресс-службы министерства, не уточнив название организации.

В структуре Минтранса с учетом подчиненных ведомству Росавиации, Ространснадзора и других федеральных агентств несколько десятков ФГУП, ФКУ, ФКП и иных госорганизаций. Среди них, например, ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», Государственная транспортная лизинговая компания, Российский университет транспорта (МИИТ), ФГУП «ГосНИИ гражданской авиации», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» и т.д.

Один из источников «Ведомостей» утверждает, что в качестве одного из кандидатов на место Чалика рассматривается и.о. директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Анатолий Самолетов.

Первыми о планируемых кадровых изменениях в Минтрансе сообщили »Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на свои источники. Они не уточняли, куда именно будет назначен Чалик и кто займет его место. Этого также не раскрыли источники «Ведомостей».

Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 г. в Орске (Оренбургская область РСФСР), ему в этом году исполняется 66 лет. По закону «О государственной гражданской службе РФ» предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет, но может быть продлен до 70 лет «назначившим его на должность государственным органом или соответствующим должностным лицом».

Чалик – профессиональный летчик: в 1979 г. окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, после чего устроился в Сыктывкарское авиапредприятие, где пилотировал Ту-134. В 1983 г. перешел в Центральное управление международных воздушных сообщений «Аэрофлота». Летал на Ил-86 и самолетах Airbus. В 2003-2008 гг. был командиром Airbus A320, в 2008 – 2010 гг. – командиром Airbus A330.

В июле 2011 г. Чалик занял должность летного директора «Аэрофлота», когда крупнейшую авиакомпанию в России возглавлял Виталий Савельев (гендиректор «Аэрофлота» в 2009 – 2020 гг.). После назначения Савельева министром транспорта в конце 2020 г. Чалик перешел на пост заместителя министра, курирующего авиацию.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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