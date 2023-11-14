Игорь Чалик покинет пост замминистра транспорта

Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 г. в Орске (Оренбургская область РСФСР), ему в этом году исполняется 66 лет. По закону «О государственной гражданской службе РФ» предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет, но может быть продлен до 70 лет «назначившим его на должность государственным органом или соответствующим должностным лицом».