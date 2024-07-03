Экспорт угля через морские порты снизился за полгода на 17%

По данным РЖД, по итогам шести месяцев погрузка каменного угля на сети компании составила 169,2 млн т (-5,5% к аналогичному периоду прошлого года). Представитель монополии сказал «Ведомостям», что основное снижение приходится на экспорт прежде всего из-за уменьшения спроса на перевозки в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. За пять месяцев (последние доступные данные), по его словам, отправлено на экспорт 75,6 млн т, что на 10,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Погрузка угля на внутренний рынок, по данным РЖД, выросла в январе – мае на 1,8% до 67,5 млн т. При этом за полугодие компания перевезла весь запланированный объем угольных грузов на экспорт в восточном направлении из Кузбасса, Тувы, Бурятии и Якутии в рамках соглашений с этими регионами – всего было отправлено 45,5 млн т, следует из сообщения компании. План по вывозу угля из Хакасии, где было погружено 3,34 млн т за полгода, РЖД пообещала нагнать в III квартале.