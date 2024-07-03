Экспорт угля через морские порты снизился за полгода на 17%Негативный тренд наблюдается на фоне низких цен, высоких расходов на логистику и снижения спроса в Китае
Экспорт угля из России через морские порты за шесть месяцев 2024 г. составил 79,1 млн т. Это следует из данных Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости». К тому же периоду прошлого года отгрузки просели почти на 17%.
При этом негативный тренд ослабевает. Как писали «Ведомости», за четыре месяца снижение морского угольного экспорта составляло 20% год к году (см. публикацию от 31 мая). В январе – апреле из РФ через морские порты, по данным Kpler, на экспорт было отгружено 50,5 млн т угля.
В июне отгрузки из российских портов составили 13,9 млн т, что на 14% меньше аналогичного периода прошлого года.
Поставки угля через порты Северо-Запада, в том числе через крупнейший на Балтике порт Усть-Луга, в 2023 г. росли из-за перенаправления объемов с юга страны. Но с начала этого года экспорт снижается практически по всем направлениям. Из пятерки крупнейших российских портов по объемам перевалки угля (на них приходится около 70%) наибольшее сокращение пришлось на порт Тамани: отгрузки за полгода упали в 4 раза до 2,8 млн т, свидетельствуют данные Kpler. На 31% снизилась угольная перевалка в дальневосточном порту Ванино и составила в январе – июне 10,5 млн т. Экспорт через Усть-Лугу и Находку уменьшился на 3,5% до 17,9 млн т и на 6% до 6,9 млн т соответственно. Исключение составил порт Восточный, где отгрузки выросли в первом полугодии на 4% до 16,7 млн т.
Резкое снижение объемов экспорта в Тамани с начала года, как писали в июне «Ведомости», произошло из-за разногласий по цене перевалки между владельцами терминала ОТЭКО и угольщиками. С последними ОТЭКО удалось договориться лишь в мае, запланировав до конца года перевалку на уровне 3 млн т в месяц.
Данные аналитической компании учитывают отгрузку энергетического и металлургического (коксующегося) угля, но только морской экспорт – без прямых поставок за рубеж по железной дороге (осуществляются в Китай, Белоруссию, Казахстан). При этом на отгрузки морем приходится около 90% поставок угля за рубеж.
«Ведомости» направили запрос в Минэнерго, которое ведет общую статистику экспортных поставок.
По данным РЖД, по итогам шести месяцев погрузка каменного угля на сети компании составила 169,2 млн т (-5,5% к аналогичному периоду прошлого года). Представитель монополии сказал «Ведомостям», что основное снижение приходится на экспорт прежде всего из-за уменьшения спроса на перевозки в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. За пять месяцев (последние доступные данные), по его словам, отправлено на экспорт 75,6 млн т, что на 10,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Погрузка угля на внутренний рынок, по данным РЖД, выросла в январе – мае на 1,8% до 67,5 млн т. При этом за полугодие компания перевезла весь запланированный объем угольных грузов на экспорт в восточном направлении из Кузбасса, Тувы, Бурятии и Якутии в рамках соглашений с этими регионами – всего было отправлено 45,5 млн т, следует из сообщения компании. План по вывозу угля из Хакасии, где было погружено 3,34 млн т за полгода, РЖД пообещала нагнать в III квартале.
Экспорт из России энергетического угля в этом году падает из-за низкой, а по отдельным направлениям отрицательной доходности на фоне снижения цен на экспортных рынках и высокой стоимости внутренней логистики. По данным директора Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгения Грачева, в июне экспортные цены на российский энергоуголь калорийностью 6000 ккал/кг составляли $96 за 1 т на базисе FOB (с погрузкой на судно) Дальний Восток, $73 за 1 т на FOB Тамань и $65 за 1 т на FOB Балтика. Цены на энергоуголь на Дальнем Востоке с начала 2024 г. снизились на 5% и в июне находились на уровне июня 2023 г., когда было достигнуто «локальное ценовое дно», констатирует Грачев.
Коксующийся уголь марки ГЖ на FOB Дальний Восток стоит, по его словам, $140 за 1 т. Максимальные текущие предложения продавцов составляют $160–165 за 1 т на базисе CFR (стоимость и фрахт) Китай, добавляет он.
Грачев оценивает долю затрат на перевозку угля по железной дороге в экспортной цене угля на базисе FOB Дальний Восток в 52% с учетом текущего курса рубля. При этом в мае гендиректор «Русского угля» Владимир Короткин жаловался «Ведомостям», что доля расходов на логистику в цене угля доходит до 70%. В Минэнерго ранее оценивали долю логистических затрат угольщиков в 50–85% (см. публикацию от 1 июля).
По данным руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, перевозка угля из Кузбасса через южные порты стоит сейчас около $55 за 1 т, через порты Дальнего Востока – $70 за 1 т.
В крупных угольных компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили. Источник в одной из них подчеркивает, что маржинальность поставок энергетического угля на западном направлении «либо околонулевая, либо отрицательная». Без изменения стоимости логистики, а именно ставок аренды полувагонов, ситуацию с экспортом не улучшить, говорит он. «Ведомости» направили запрос об актуальных ставках в Информационный центр операторов.
Свою роль в сокращении экспорта угля из России сыграло введение пошлин на импорт угля в Китай: 6% для энергетического и 3% для коксующегося, отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По данным Kpler, поставки угля в Китай за шесть месяцев снизились на 26% до 30,8 млн т. Также ухудшились настроения покупателей в отношении российского угля: они ищут другие источники стабильных поставок топлива, чтобы не попасть под вторичные санкции, добавляет руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов. В таких условиях российские компании вынуждены «быть более гибкими» в отношении скидок, а с учетом текущей ситуации дисконт на энергетический уголь из России будет сохраняться, считает он.
Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко считает, что совокупный объем экспорта в текущем году может оказаться ниже 190 млн т. По данным Минэнерго, по итогам прошлого года Россия поставила за рубеж 212,5 млн т, что на 4% ниже уровня 2022 г. Из общего объема экспорта 83%, или 175 млн т, российские угольщики отправили в страны АТР. Добыча угля в РФ в прошлом году снизилась на 1,1% до 438,7 млн т.