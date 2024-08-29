UC Rusal купила треть глиноземного завода в Китае

Договор о покупке доли в китайской компании за 1,911 млрд юаней (около $267 млн) UC Rusal подписала в октябре 2023 г. Позже российская компания сообщала, что внесла за него аванс в размере $13 млн. При этом финальная стоимость пакета могла быть скорректирована в зависимости от задолженности и размера оборотного капитала HWNМ, предупреждала UC Rusal. В отчетности говорится, что «вознаграждение составило $264 млн», но на дату публикации «оценка покупки не была завершена и может быть ретроспективно закончена в течение двенадцати месяцев с момента транзакции» – то есть до апреля 2025 г.