UC Rusal купила треть глиноземного завода в Китае

UC Rusal купила треть глиноземного завода в КитаеЭто поможет закрыть до 80% потребности компании в сырье
Крупнейший производитель алюминия в России – основанная Олегом Дерипаской UC Rusal – закрыла сделку по приобретению 30% акций китайской Hebei Wenfeng New Materials (HWNM), владеющей глиноземным заводом в провинции Хэбэй к западу от Пекина. Об этом UC Rusal сообщила в отчете по МСФО за первое полугодие 2024 г., опубликованном 29 августа.
Договор о покупке доли в китайской компании за 1,911 млрд юаней (около $267 млн) UC Rusal подписала в октябре 2023 г. Позже российская компания сообщала, что внесла за него аванс в размере $13 млн. При этом финальная стоимость пакета могла быть скорректирована в зависимости от задолженности и размера оборотного капитала HWNМ, предупреждала UC Rusal. В отчетности говорится, что «вознаграждение составило $264 млн», но на дату публикации «оценка покупки не была завершена и может быть ретроспективно закончена в течение двенадцати месяцев с момента транзакции» – то есть до апреля 2025 г.
UC Rusal получила права на владение приобретенной долей в HWNM в апреле 2024 г., следует из отчета. За счет этого компания смогла увеличить выпуск глинозема в первом полугодии до 2,9 млн т. Это на 13% больше, чем годом ранее. Производство бокситов выросло на 18% – до 7,9 млн т.
Объем производства бокситов удалось увеличить за счет организации сбыта сторонним потребителям, пояснил «Ведомостям» представитель компании. Он уточнил, что речь идет о сырье, произведенном на заводе UC Rusal в Гвинее.
В России отсутствуют крупные месторождения бокситов – основного сырья для производства глинозема, из которого через электролиз получают оксид алюминия. После начала СВО UC Rusal столкнулась со сложностями в поставках глинозема со своих зарубежных заводов. В начале марта 2022 г. компания вынуждена была остановить производство на Николаевском глиноземном заводе на Украине. Позже правительство Австралии ввело запрет на поставки в Россию глинозема и алюминиевых руд, где UC Rusal владела долей в предприятии Queensland Alumina (QAL). Эти активы обеспечивали около трети производства глинозема компании.
После покупки HWNM потребности группы в сырье должны быть закрыты примерно на 80%, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. По его словам, мощности китайского производства составляют 4,8 млн т глинозема в год. «UC Rusal с 30%-ной долей претендует чуть больше, чем на 1,4 млн т», – говорит эксперт.
Российская компания заработала в первом полугодии 2024 г. $565 млн чистой прибыли по МСФО – на 35% больше, чем годом ранее. При этом выручка снизилась на 4% до $5,7 млрд, а чистый долг – на 10% до $6,4 млрд. Скорректированная EBITDA выросла в 2,7 раза до $786 млн. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось с 7,4 до 5, процентные расходы сократились на 24% до $184 млн. Капзатраты выросли на 23% до $516 млн.
У компании высокая долговая нагрузка, процентные расходы съедают значимую долю прибыли, отмечает Пучкарев. При этом у UC Rusal высокая доля валютных долгов, в условиях дорогих рублевых заимствований это сглаживает давление на прибыль, добавляет он.
Основным негативным фактором для компании остаются низкие мировые цены на алюминий, говорит аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов. В 2023 г. металл подешевел на 40%. По данным Лондонской биржи металлов (LME), с начала года котировки прибавили 12% до $2474/т.
В первом полугодии UC Rusal увеличила производство алюминия на 2% до 1,9 млн т, себестоимость выпуска составила $1975 за тонну, следует из отчета. Объем продаж группы сократился на 3% в годовом выражении до 1,8 млн т. Средняя стоимость реализации за полгода снизилась на 2% до $2447/т.
В 2024 г. выручка UC Rusal снизится на 1,7% вследствие сохраняющихся низких мировых цен на алюминий, в то время как EBITDA вырастет в два раза благодаря улучшению ситуации с себестоимостью на фоне роста производства собственного глинозема и более слабого рубля, прогнозирует Данилов. «Свободный денежный поток (FCF) компании от алюминиевого бизнеса рискует остаться в отрицательной зоне и во втором полугодии. Мы не ожидаем поступления дивидендов “Норникеля” (UC Rusal владеет 26,25% акций "Норникеля". – "Ведомости"), поэтому компания будет вынуждена наращивать чистый долг», – полагает он.
Стоимость акций UC Rusal в ходе торгов на Московской бирже 29 августа после публикации отчета по МСФО снижалась более чем на 1,5% к предыдущей сессии до 32,5 руб. за бумагу.